Слуцкий пообещал добиваться защиты российского военного Шишимарина
Слуцкий пообещал добиваться защиты осужденного пожизненно на Украине военного Шишимарина
© AP Photo / Natacha PisarenkoВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что дело российского военнослужащего Вадима Шишимарина было подготовлено на Украине "на коленке" - "будем искать возможность для защиты" российского военного "в условиях украинского правового беспредела".
В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
"Будем искать возможность для защиты Шишимарина даже в условиях сегодняшнего украинского правового беспредела. Будем бороться за возвращение домой каждого российского солдата!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По словам Слуцкого, это дело было подготовлено "на коленке" и рассмотрено за неделю. "Признание, на основе которого был вынесен приговор, лично у меня вызывает массу вопросов, учитывая факты применения пыток и бесчеловечного обращения с военнопленными на Украине. Этому есть многочисленные свидетельства", - добавил парламентарий.