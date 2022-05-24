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Слуцкий пообещал добиваться защиты российского военного Шишимарина - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/shishimarin-1790420798.html
Слуцкий пообещал добиваться защиты российского военного Шишимарина
Слуцкий пообещал добиваться защиты российского военного Шишимарина - РИА Новости, 24.05.2022
Слуцкий пообещал добиваться защиты российского военного Шишимарина
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что дело российского военнослужащего Вадима... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:25
2022-05-24T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
госдума рф
лдпр
леонид слуцкий (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что дело российского военнослужащего Вадима Шишимарина было подготовлено на Украине "на коленке" - "будем искать возможность для защиты" российского военного "в условиях украинского правового беспредела".В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам."Будем искать возможность для защиты Шишимарина даже в условиях сегодняшнего украинского правового беспредела. Будем бороться за возвращение домой каждого российского солдата!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По словам Слуцкого, это дело было подготовлено "на коленке" и рассмотрено за неделю. "Признание, на основе которого был вынесен приговор, лично у меня вызывает массу вопросов, учитывая факты применения пыток и бесчеловечного обращения с военнопленными на Украине. Этому есть многочисленные свидетельства", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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в мире, украина, россия, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр
15:25 24.05.2022
 
Слуцкий пообещал добиваться защиты российского военного Шишимарина

Слуцкий пообещал добиваться защиты осужденного пожизненно на Украине военного Шишимарина

© AP Photo / Natacha PisarenkoВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что дело российского военнослужащего Вадима Шишимарина было подготовлено на Украине "на коленке" - "будем искать возможность для защиты" российского военного "в условиях украинского правового беспредела".
В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
"Будем искать возможность для защиты Шишимарина даже в условиях сегодняшнего украинского правового беспредела. Будем бороться за возвращение домой каждого российского солдата!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По словам Слуцкого, это дело было подготовлено "на коленке" и рассмотрено за неделю. "Признание, на основе которого был вынесен приговор, лично у меня вызывает массу вопросов, учитывая факты применения пыток и бесчеловечного обращения с военнопленными на Украине. Этому есть многочисленные свидетельства", - добавил парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГосдума РФЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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