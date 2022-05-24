https://ria.ru/20220524/shishimarin-1790420798.html

Слуцкий пообещал добиваться защиты российского военного Шишимарина

Слуцкий пообещал добиваться защиты российского военного Шишимарина - РИА Новости, 24.05.2022

Слуцкий пообещал добиваться защиты российского военного Шишимарина

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что дело российского военнослужащего Вадима... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:25

2022-05-24T15:25

2022-05-24T15:25

специальная военная операция на украине

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госдума рф

лдпр

леонид слуцкий (политик)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что дело российского военнослужащего Вадима Шишимарина было подготовлено на Украине "на коленке" - "будем искать возможность для защиты" российского военного "в условиях украинского правового беспредела".В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам."Будем искать возможность для защиты Шишимарина даже в условиях сегодняшнего украинского правового беспредела. Будем бороться за возвращение домой каждого российского солдата!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По словам Слуцкого, это дело было подготовлено "на коленке" и рассмотрено за неделю. "Признание, на основе которого был вынесен приговор, лично у меня вызывает массу вопросов, учитывая факты применения пыток и бесчеловечного обращения с военнопленными на Украине. Этому есть многочисленные свидетельства", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр