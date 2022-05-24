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В Ереване митингующие блокируют входы в здание МИД
В Ереване митингующие блокируют входы в здание МИД - РИА Новости, 24.05.2022
В Ереване митингующие блокируют входы в здание МИД
Участники шествия оппозиции в Ереване прорвали оцепление полиции у здания МИД Армении, окружили его и блокируют входы и выходы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T07:59
2022-05-24T07:59
2022-05-24T10:03
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ЕРЕВАН, 24 мая — РИА Новости. Участники шествия оппозиции в Ереване прорвали оцепление полиции у здания МИД Армении, окружили его и блокируют входы и выходы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Акция началась в восемь часов утра по Еревану (7:00 мск). Спустя 40 минут люди подошли к зданию министерства, где наткнулись на полицейский кордон. Протестующие, как отметил репортер, прорвали его достаточно легко.Силовики попытались препятствовать прорыву, но соотношение сил было не в их пользу. Сейчас они просто наблюдают за происходящим и закрывают входы в соседнее здание Министерства юстиции. Рядом находятся бойцы спецназа.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, армения, ереван
07:59 24.05.2022 (обновлено: 10:03 24.05.2022)
В Ереване митингующие блокируют входы в здание МИД
В Ереване протестующие начали прорывать полицейское оцепление и блокировать здание МИД
ЕРЕВАН, 24 мая — РИА Новости. Участники шествия оппозиции в Ереване прорвали оцепление полиции у здания МИД Армении, окружили его и блокируют входы и выходы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Акция началась в восемь часов утра по Еревану
(7:00 мск). Спустя 40 минут люди подошли к зданию министерства, где наткнулись на полицейский кордон. Протестующие, как отметил репортер, прорвали его достаточно легко.
Силовики попытались препятствовать прорыву, но соотношение сил было не в их пользу. Сейчас они просто наблюдают за происходящим и закрывают входы в соседнее здание Министерства юстиции. Рядом находятся бойцы спецназа.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.