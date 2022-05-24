https://ria.ru/20220524/semya-1790445383.html

Многодетной семье из Ялты вручили орден "Родительская слава"

Многодетной семье из Ялты вручили орден "Родительская слава" - РИА Новости, 24.05.2022

Многодетной семье из Ялты вручили орден "Родительская слава"

Семье Богдановых из Ялты, в которой воспитывается восемь детей, вручен орден "Родительская слава", семью с высокой наградой поздравили полномочный представитель РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:57

2022-05-24T16:57

2022-05-24T17:07

общество

сергей аксенов (политик)

владимир путин

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Семье Богдановых из Ялты, в которой воспитывается восемь детей, вручен орден "Родительская слава", семью с высокой наградой поздравили полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов и глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент РИА Новости.Президент России Владимир Путин 18 апреля подписал указ о награждении орденом "Родительская слава" 12 семей и медалью "Родительская слава" 14 семей, орденом была награждена в том числе семья Богдановых из Республики Крым."Уважаемые Валерия Павловна и Андрей Николаевич, дорогие ребята. Искренне рад поздравить Вашу большую замечательную семью с заслуженной наградой – орденом "Родительской славы" и с наступающим международным днем защиты детей. Можно только догадываться, сколько терпения и труда нужно, чтобы всех детей окружить вниманием и любовью", - сказал в приветственном слове Устинов.В семье Богдановых воспитываются три мальчика 17, 15 и 14 лет и пять девочек от трех до 11 лет. Дети принимают активное участие в общественной жизни школы, старшие заботятся о младших и помогают родителям. В комментарии журналистам родители сказали, что на приготовление обеда для всей семьи уходит до трех часов, а в день съедается до трех буханок хлеба. Глава семьи работает электромонтером, мама – домохозяйка. Андрей Богданов отметил, что государство оказывает семье серьезную помощь.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что намерен встретиться с Богдановыми в ближайшее время, чтобы обсудить дополнительные вопросы помощи многодетной семье.

https://ria.ru/20220524/orden-1790431417.html

https://ria.ru/20220520/obschestvo-1789793261.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, россия