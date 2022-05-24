https://ria.ru/20220524/sberbank-1790406612.html

Сбербанк выплатил в рублях купон по субординированным долларовым евробондам

Сбербанк выплатил в рублях купон по субординированным долларовым евробондам - РИА Новости, 24.05.2022

Сбербанк выплатил в рублях купон по субординированным долларовым евробондам

Сбербанк выплатил в рублях купон по субординированным еврооблигациям, номинированным в долларах, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:47

2022-05-24T14:47

2022-05-24T14:47

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сбербанк россии

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сбербанк выплатил в рублях купон по субординированным еврооблигациям, номинированным в долларах, говорится в сообщении банка."В связи с тем, что США и Великобританией были введены блокирующие санкции в отношении Сбербанка, международная финансовая инфраструктура не позволяет банку осуществлять выплаты инвесторам в порядке, установленном эмиссионной документацией", - сообщил банк.Сбербанк осуществил очередную купонную выплату по облигациям серии SB-23 по курсу Банка России, действующему на дату выплаты купона, руководствуясь требованиями указа президента РФ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Месяцем ранее он также выплатил купон по еврооблигациям в рублях.Купонные выплаты по облигациям, права на которые учитываются в НРД и нижестоящих российских депозитариях, были перечислены в НРД для дальнейшего перечисления владельцам облигаций. Остальным инвесторам рекомендуется обратиться в банк до конца срока обращения облигаций для получения купонных выплат с учетом требований применимого законодательства и в порядке, согласованном банком и инвестором."Сбербанк является ответственным и благонадежным заемщиком на российском и международном рынках капитала и предпринимает все необходимые действия для выплаты купонных платежей исходя из текущего российского законодательства и наложенных на него санкционных ограничений. Банк подтверждает, что обладает достаточной ликвидностью для выполнения всех своих обязательств и делает все возможное для обслуживания своей задолженности", - отмечается в сообщении.В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных еврооблигаций Сбербанка: на сумму 2 миллиарда долларов с погашением в октябре 2022 года и на сумму 1 миллиард долларов с погашением в мае 2023 года. Купонные выплаты по этим облигациям осуществляются два раза в год.

https://ria.ru/20220518/minfin-1789285566.html

https://ria.ru/20220412/defolt-1783116217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сша, великобритания, россия, сбербанк россии