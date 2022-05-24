https://ria.ru/20220524/sanktsii-1790444845.html

Бербок уверена, что шестой пакет санкций против России удастся ввести скоро

Бербок уверена, что шестой пакет санкций против России удастся ввести скоро - РИА Новости, 24.05.2022

Бербок уверена, что шестой пакет санкций против России удастся ввести скоро

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила уверенность, что страны Евросоюза вскоре придут к единому решению по шестому пакету санкций против России. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:55

2022-05-24T16:55

2022-05-24T16:55

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санкции в отношении россии

мид германии

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анналена бербок

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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила уверенность, что страны Евросоюза вскоре придут к единому решению по шестому пакету санкций против России."Вместе и в полной сплоченности мы в ЕС приняли пять пакетов санкций против России, и я уверена, что мы скоро придем к единому решению по отношению к шестому пакету санкций", - заявила она на пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау в Берлине.Она отметила, что Германия намерена "стать полностью независимой от российских источников энергии". "Эта цель, которая объединяет все страны ЕС. Но поскольку исходная ситуация в разных странах отличается, то, с моей точки зрения, тем более важно не только объявлять, что мы намерены делать, но и делать это вместе в полной солидарности, при необходимости находить время для переговоров, чтобы не дать нас расколоть", - заявила Бербок.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220523/neft-1790221043.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, германия, санкции в отношении россии, мид германии, евросоюз, анналена бербок