Бербок уверена, что шестой пакет санкций против России удастся ввести скоро
Бербок уверена, что ЕС вскоре договорится по шестому пакету санкций против России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила уверенность, что страны Евросоюза вскоре придут к единому решению по шестому пакету санкций против России.
"Вместе и в полной сплоченности мы в ЕС приняли пять пакетов санкций против России, и я уверена, что мы скоро придем к единому решению по отношению к шестому пакету санкций", - заявила она на пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау в Берлине.
Она отметила, что Германия намерена "стать полностью независимой от российских источников энергии". "Эта цель, которая объединяет все страны ЕС. Но поскольку исходная ситуация в разных странах отличается, то, с моей точки зрения, тем более важно не только объявлять, что мы намерены делать, но и делать это вместе в полной солидарности, при необходимости находить время для переговоров, чтобы не дать нас расколоть", - заявила Бербок.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.