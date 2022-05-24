Рейтинг@Mail.ru
Бербок уверена, что шестой пакет санкций против России удастся ввести скоро - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/sanktsii-1790444845.html
Бербок уверена, что шестой пакет санкций против России удастся ввести скоро
Бербок уверена, что шестой пакет санкций против России удастся ввести скоро - РИА Новости, 24.05.2022
Бербок уверена, что шестой пакет санкций против России удастся ввести скоро
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила уверенность, что страны Евросоюза вскоре придут к единому решению по шестому пакету санкций против России. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:55
2022-05-24T16:55
в мире
россия
германия
санкции в отношении россии
мид германии
евросоюз
анналена бербок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:387:2625:1864_1920x0_80_0_0_3210015dac7a0bda99538f9733895c56.jpg
БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила уверенность, что страны Евросоюза вскоре придут к единому решению по шестому пакету санкций против России."Вместе и в полной сплоченности мы в ЕС приняли пять пакетов санкций против России, и я уверена, что мы скоро придем к единому решению по отношению к шестому пакету санкций", - заявила она на пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау в Берлине.Она отметила, что Германия намерена "стать полностью независимой от российских источников энергии". "Эта цель, которая объединяет все страны ЕС. Но поскольку исходная ситуация в разных странах отличается, то, с моей точки зрения, тем более важно не только объявлять, что мы намерены делать, но и делать это вместе в полной солидарности, при необходимости находить время для переговоров, чтобы не дать нас расколоть", - заявила Бербок.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220523/neft-1790221043.html
https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:196:2470:2048_1920x0_80_0_0_d63ab31a33293ded600e40f9e48d6b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, санкции в отношении россии, мид германии, евросоюз, анналена бербок
16:55 24.05.2022
 
Бербок уверена, что шестой пакет санкций против России удастся ввести скоро

Бербок уверена, что ЕС вскоре договорится по шестому пакету санкций против России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила уверенность, что страны Евросоюза вскоре придут к единому решению по шестому пакету санкций против России.
"Вместе и в полной сплоченности мы в ЕС приняли пять пакетов санкций против России, и я уверена, что мы скоро придем к единому решению по отношению к шестому пакету санкций", - заявила она на пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау в Берлине.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 17:20
Глава ЕК выступила против немедленного отказа от импорта нефти из России
Она отметила, что Германия намерена "стать полностью независимой от российских источников энергии". "Эта цель, которая объединяет все страны ЕС. Но поскольку исходная ситуация в разных странах отличается, то, с моей точки зрения, тем более важно не только объявлять, что мы намерены делать, но и делать это вместе в полной солидарности, при необходимости находить время для переговоров, чтобы не дать нас расколоть", - заявила Бербок.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Сотрудник станции возле газовой трубы в Нигерии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:00
"Миллионы кубометров". Сможет ли африканский газ заменить Европе российский
 
В миреРоссияГерманияСанкции в отношении РоссииМИД ГерманииЕвросоюзАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала