https://ria.ru/20220524/samozanyatost-1790400417.html
Госдума обеспечила возможность самозанятым получать госимущество без торгов
Госдума обеспечила возможность самозанятым получать госимущество без торгов - РИА Новости, 24.05.2022
Госдума обеспечила возможность самозанятым получать госимущество без торгов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий самозанятым гражданам без торгов получать государственное и муниципальное имущество. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:28
2022-05-24T14:28
2022-05-24T14:28
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий самозанятым гражданам без торгов получать государственное и муниципальное имущество.Документ, внесенный Тюменской облдумой, направлен на обеспечение возможности предоставления государственных и муниципальных преференций, в том числе в виде заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества без торгов, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".Сейчас субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность получения государственного или муниципального имущества без торгов. А самозанятые, как правило, такой возможности лишены, несмотря на предусмотренное законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" равенство прав на получение имущественной поддержки, указывают разработчики.В целях расширения перечня мер поддержки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, необходимо урегулировать вопрос предоставления им имущественных преференций в упрощенном порядке, считают тюменские законодатели.Предполагается, что закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, а его нормы будут применяться в течение срока проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". По действующим нормам этот эксперимент проводится до 1 января 2029 года.
https://ria.ru/20220428/samozanyatye-1786022931.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, госдума рф
Госдума обеспечила возможность самозанятым получать госимущество без торгов
Госдума приняла закон, по которому самозанятые смогут получать госимущество без торгов
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий самозанятым гражданам без торгов получать государственное и муниципальное имущество.
Документ, внесенный Тюменской облдумой, направлен на обеспечение возможности предоставления государственных и муниципальных преференций, в том числе в виде заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества без торгов, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
Сейчас субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность получения государственного или муниципального имущества без торгов. А самозанятые, как правило, такой возможности лишены, несмотря на предусмотренное законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" равенство прав на получение имущественной поддержки, указывают разработчики.
В целях расширения перечня мер поддержки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, необходимо урегулировать вопрос предоставления им имущественных преференций в упрощенном порядке, считают тюменские законодатели.
Предполагается, что закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, а его нормы будут применяться в течение срока проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". По действующим нормам этот эксперимент проводится до 1 января 2029 года.