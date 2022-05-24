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Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репараций от Запада, заявил Патрушев

Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репараций от Запада, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2022

Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репараций от Запада, заявил Патрушев

Не Украина, а Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репарации от коллективного Запада за восемь лет агрессии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:34

2022-05-24T11:34

2022-05-24T11:34

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совет безопасности рф

николай патрушев

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Не Украина, а Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репарации от коллективного Запада за восемь лет агрессии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима. ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещение всего материального ущерба за восемь лет агрессии. И сам украинский народ заслуживает репараций от основных зачинщиков конфликта, то есть США и Англии, которые заставляют украинцев сражаться, поддерживают неонацистов, снабжают их оружием, направляют своих военных советников и наемников", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Он выразил сожаление, что многие украинцы до сих пор верят тому, что говорит им Запад и киевский режим. "Отрезвление рано или поздно настанет. Им еще предстоит открыть глаза и увидеть, что страны фактически нет, что генофонд народа, его культурная память западниками уничтожаются и заменяются на оголтелые гендерные концепции и пустые либеральные ценности", - заявил секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776285560.html

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Кирилл Волков

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