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Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репараций от Запада, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/reparatsii-1790340076.html
Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репараций от Запада, заявил Патрушев
Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репараций от Запада, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2022
Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репараций от Запада, заявил Патрушев
Не Украина, а Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репарации от коллективного Запада за восемь лет агрессии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:34
2022-05-24T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет безопасности рф
николай патрушев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Не Украина, а Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репарации от коллективного Запада за восемь лет агрессии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима. ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещение всего материального ущерба за восемь лет агрессии. И сам украинский народ заслуживает репараций от основных зачинщиков конфликта, то есть США и Англии, которые заставляют украинцев сражаться, поддерживают неонацистов, снабжают их оружием, направляют своих военных советников и наемников", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Он выразил сожаление, что многие украинцы до сих пор верят тому, что говорит им Запад и киевский режим. "Отрезвление рано или поздно настанет. Им еще предстоит открыть глаза и увидеть, что страны фактически нет, что генофонд народа, его культурная память западниками уничтожаются и заменяются на оголтелые гендерные концепции и пустые либеральные ценности", - заявил секретарь Совбеза РФ.
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет безопасности рф, николай патрушев, ситуация в днр и лнр
11:34 24.05.2022
 
Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репараций от Запада, заявил Патрушев

Патрушев: не Украина, а Россия и республики Донбасса вправе требовать репараций от Запада

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Не Украина, а Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репарации от коллективного Запада за восемь лет агрессии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима. ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещение всего материального ущерба за восемь лет агрессии. И сам украинский народ заслуживает репараций от основных зачинщиков конфликта, то есть США и Англии, которые заставляют украинцев сражаться, поддерживают неонацистов, снабжают их оружием, направляют своих военных советников и наемников", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
Он выразил сожаление, что многие украинцы до сих пор верят тому, что говорит им Запад и киевский режим. "Отрезвление рано или поздно настанет. Им еще предстоит открыть глаза и увидеть, что страны фактически нет, что генофонд народа, его культурная память западниками уничтожаются и заменяются на оголтелые гендерные концепции и пустые либеральные ценности", - заявил секретарь Совбеза РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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