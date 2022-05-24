https://ria.ru/20220524/rekonstruktsiya-1793505177.html

Завершена реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО в Москве

Завершена реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 06.06.2022

Завершена реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили строительные работы в рамках реконструкции десятого по счету очистного сооружения в ТиНАО, расположенного в РИА Новости, 06.06.2022

2022-05-24T07:39

2022-05-24T07:39

2022-06-06T15:42

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили строительные работы в рамках реконструкции десятого по счету очистного сооружения в ТиНАО, расположенного в поселении Кленовское, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Завершился очередной этап масштабной программы модернизации системы водоотведения округа, в рамках которой ведется обновление очистных сооружений. Реконструированные сооружения в поселении Кленовское оснащены современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, сточные воды будут проходить полный цикл очистки и УФ-обеззараживание", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках реконструкции были возведены три аэротенка и три вторичных отстойника, построено здание механической очистки и проложены новые трубопроводы.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что после присоединения к Москве новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс Мосводоканала.По его словам, масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года. На сегодняшний день, кроме очистных сооружений в Кленовском, модернизированы и построены еще девять локальных очистных сооружений в населенных пунктах Минзаг, Щапово, Курилово, Рогово, Птичное, Марушкино, Бабенки, Кокошкино и Киевский.

https://ria.ru/20200806/1575451254.html

https://ria.ru/20210917/rekonstruktsiya-1750493374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, тинао, мосводоканал, общество