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Завершена реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 06.06.2022
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Завершена реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО в Москве
Завершена реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 06.06.2022
Завершена реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили строительные работы в рамках реконструкции десятого по счету очистного сооружения в ТиНАО, расположенного в РИА Новости, 06.06.2022
2022-05-24T07:39
2022-06-06T15:42
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили строительные работы в рамках реконструкции десятого по счету очистного сооружения в ТиНАО, расположенного в поселении Кленовское, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Завершился очередной этап масштабной программы модернизации системы водоотведения округа, в рамках которой ведется обновление очистных сооружений. Реконструированные сооружения в поселении Кленовское оснащены современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, сточные воды будут проходить полный цикл очистки и УФ-обеззараживание", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках реконструкции были возведены три аэротенка и три вторичных отстойника, построено здание механической очистки и проложены новые трубопроводы.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что после присоединения к Москве новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс Мосводоканала.По его словам, масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года. На сегодняшний день, кроме очистных сооружений в Кленовском, модернизированы и построены еще девять локальных очистных сооружений в населенных пунктах Минзаг, Щапово, Курилово, Рогово, Птичное, Марушкино, Бабенки, Кокошкино и Киевский.
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москва, городское хозяйство москвы, тинао, мосводоканал, общество
07:39 24.05.2022 (обновлено: 15:42 06.06.2022)
 

Завершена реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО в Москве

© РИА Новости / Виталий БелоусовОчистные сооружения
Очистные сооружения - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили строительные работы в рамках реконструкции десятого по счету очистного сооружения в ТиНАО, расположенного в поселении Кленовское, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Завершился очередной этап масштабной программы модернизации системы водоотведения округа, в рамках которой ведется обновление очистных сооружений. Реконструированные сооружения в поселении Кленовское оснащены современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, сточные воды будут проходить полный цикл очистки и УФ-обеззараживание", - отметил Бирюков.
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6 августа 2020, 15:47Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Очистные сооружения в ТиНАО оборудуют новейшими системами обеззараживания
Заместитель мэра рассказал, что в рамках реконструкции были возведены три аэротенка и три вторичных отстойника, построено здание механической очистки и проложены новые трубопроводы.
"На объекте внедрены самые передовые технологии – глубокая биологическая очистка сточных вод с удалением биогенных элементов, доочистка на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетовое обеззараживание, смонтированы системы очистки воздуха. После завершения пусконаладочных работ обновленные очистные сооружения производительностью 2 тысячи кубических метров в сутки обеспечат надежное водоотведение", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что после присоединения к Москве новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс Мосводоканала.
"В итоге был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки, на объектах отсутствовали системы УФ-обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования", - отметил Бирюков.
По его словам, масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года. На сегодняшний день, кроме очистных сооружений в Кленовском, модернизированы и построены еще девять локальных очистных сооружений в населенных пунктах Минзаг, Щапово, Курилово, Рогово, Птичное, Марушкино, Бабенки, Кокошкино и Киевский.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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