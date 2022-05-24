https://ria.ru/20220524/razminirovanie-1790346812.html

ВС России разминируют побережье в Мариуполе с помощью роботов "Уран-6"

ВС России разминируют побережье в Мариуполе с помощью роботов "Уран-6" - РИА Новости, 24.05.2022

ВС России разминируют побережье в Мариуполе с помощью роботов "Уран-6"

Инженерные подразделения Вооруженных сил России проводят разминирование побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя с применением роботов "Уран-6",... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:54

2022-05-24T11:54

2022-05-24T12:31

специальная военная операция на украине

мариуполь

азовское море

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в мире

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инженерные подразделения Вооруженных сил России проводят разминирование побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя с применением роботов "Уран-6", следует из опубликованного видео Минобороны.Как пояснили в военном ведомстве, параллельно с территорией завода "Азовсталь" российские саперные подразделения приступили к разминированию от взрывоопасных предметов участков побережья Азовского моря, прилегающих к порту.На кадрах – работа российских саперов с ручными миноискателями на побережье, а также проходы робота "Уран-6". С помощью закрепленного в передней части трала он обезвреживает установленные мины."Именно моя группа работала по побережью, от города Урзуф в сторону Мариуполя, прошли 50 км… Именно минирования местности не было, находили боеприпасы, оставшиеся после боев, именно здесь находили минометные мины, 120-й калибр – более 100 единиц, взрыватели к ним", - сообщил один из инженеров отряда Международного противоминного центра.Все обнаруженные снаряды и мины подрываются на месте накладными зарядами. Всего специалисты Международного противоминного центра с начала работы на территории ДНР уничтожили более 6 тысяч взрывоопасных предметов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мариуполь, азовское море, донецкая народная республика, в мире, россия