https://ria.ru/20220524/razminirovanie-1790346812.html
ВС России разминируют побережье в Мариуполе с помощью роботов "Уран-6"
ВС России разминируют побережье в Мариуполе с помощью роботов "Уран-6" - РИА Новости, 24.05.2022
ВС России разминируют побережье в Мариуполе с помощью роботов "Уран-6"
Инженерные подразделения Вооруженных сил России проводят разминирование побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя с применением роботов "Уран-6",... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:54
2022-05-24T11:54
2022-05-24T12:31
специальная военная операция на украине
мариуполь
азовское море
донецкая народная республика
в мире
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инженерные подразделения Вооруженных сил России проводят разминирование побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя с применением роботов "Уран-6", следует из опубликованного видео Минобороны.Как пояснили в военном ведомстве, параллельно с территорией завода "Азовсталь" российские саперные подразделения приступили к разминированию от взрывоопасных предметов участков побережья Азовского моря, прилегающих к порту.На кадрах – работа российских саперов с ручными миноискателями на побережье, а также проходы робота "Уран-6". С помощью закрепленного в передней части трала он обезвреживает установленные мины."Именно моя группа работала по побережью, от города Урзуф в сторону Мариуполя, прошли 50 км… Именно минирования местности не было, находили боеприпасы, оставшиеся после боев, именно здесь находили минометные мины, 120-й калибр – более 100 единиц, взрыватели к ним", - сообщил один из инженеров отряда Международного противоминного центра.Все обнаруженные снаряды и мины подрываются на месте накладными зарядами. Всего специалисты Международного противоминного центра с начала работы на территории ДНР уничтожили более 6 тысяч взрывоопасных предметов.
мариуполь
азовское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские саперы разминируют побережье в Мариуполе
Российские саперы разминируют побережье в Мариуполе
2022-05-24T11:54
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PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь, азовское море, донецкая народная республика, в мире, россия
11:54 24.05.2022 (обновлено: 12:31 24.05.2022)
ВС России разминируют побережье в Мариуполе с помощью роботов "Уран-6"
Российские саперы разминируют побережье в Мариуполе с помощью роботов "Уран-6"