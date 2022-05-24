https://ria.ru/20220524/ratsion-1790291873.html
В РАН рассказали о рационе российских космонавтов
В РАН рассказали о рационе российских космонавтов - РИА Новости, 24.05.2022
В РАН рассказали о рационе российских космонавтов
Грузовой корабль "Прогресс МС-20", который отправится к Международной космической станции 3 июня, привезет экипажу стандартные рационы и продукты по... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T03:29
2022-05-24T03:29
2022-05-24T03:29
наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-20", который отправится к Международной космической станции 3 июня, привезет экипажу стандартные рационы и продукты по специальному заказу космонавтов, на борту будет много рыбных блюд, супов и различных напитков, в том числе карп в масле по-керченски и супы из красной и зеленой чечевицы, сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев."На этом корабле будут доставлены 160 основных рационов питания в 30 контейнерах. В стандартных рационах будут консервированные, сублимированные и натуральные продукты, соки и кисели", - сказал Агуреев.Запеканка и говяжий языкОн уточнил, что космонавты получат в консервированном виде азу, белугу, осетра, дробленую бруснику, говяжий и свиной гуляши, баклажанную икру, икру любительскую, мясо куриное с мускатным орехом, омлет с куриным мясом, чахохбили и говяжий язык в желе с оливками.Кроме того, корабль привезет баранину с овощами, говядину с овощным гарниром, мясо-овощную запеканку, карпа с овощами в масле по-керченски, мясо с вермишелью, а также с гречневой или перловой кашей, мясо цыплят в белом соусе, с гречневой кашей или с овощами, свинину с картофелем, мясо-овощную солянку и судака с овощным гарниром в томатном соусе.Различные супы доставят экипажу станции в сублимированном виде. Агуреев рассказал, что в их числе борщ с копченостями, борщ с мясом, рассольник с мясом, шурпа с лапшой, суп вермишелевый с мясом, супы из зеленой и красной чечевицы с мясом, суп из шампиньонов, суп крестьянский, а также гороховый, овощной и тыквенно-сырный супы-пюре.В качестве вторых блюд космонавты смогут выбрать из овощного ассорти, тушеных баклажанов, говядины по-домашнему или по-старорусски, омлетов с брокколи, грибами или с овощами, свинины с лечо, салатов из зеленой фасоли, из свеклы.Также "Прогресс" привезет сливочный и шоколадный сыры, пюре из кураги, десерт из яблок, творог с облепиховым пюре, творог с орехами и творог с черносмородиновым пюре. Ассорти соков будет представлено абрикосовым, виноградно-сливовым, персиково-абрикосовым, персиково-черносмородиновым, яблочно-абрикосовым и яблочно-персиковым. В числе напитков будут и какао с молоком и сахаром, клюквенный, яблочно-брусничный и яблочно-вишневый кисели.СпецзаказКак уточнил Агуреев, российские космонавты на станции дополнительно заказали себе рыбные консервы - сырок обжаренный с томатном соусе, сырок в желе, пыжьян в желе и рыбо-овощную солянку, а также щуку со свеклой в томатном соусе и щуку в томатном соусе с вином и черносливом. Помимо этого в "спецзаказ" экипажа вошли клубничные, грушевые, черничные и малиновые йогурты, шоколадные батончики Mars и Snickers, драже M&M's, сгущенка, темный шоколад "Россия", а также напитки "Лесная сказка", "Северная вишня".В набор свежих плодов и овощей в этот раз вошли грейпфруты, апельсины, яблоки и лимоны. Также космонавтам привезут соусы - острую аджику, хрен столовый, горчицу.Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-20" с космодрома Байконур 3 июня будет посвящен Донецкой и Луганской народным республикам. На головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от украинских военных. На вторую ступень ракеты-носителя будет нанесена надпись "Донбасс".Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин также заявлял, что пригласит на этот пуск детей с Донбасса.Сейчас на борту Международной космической станции работают три российских космонавта Олег Артемьев, Денис Матвеев и Серей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, итальянка Саманта Кристофоретти.
https://ria.ru/20220519/angara-1789538933.html
https://ria.ru/20220523/progress-1790101975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, международная космическая станция (мкс)
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-20", который отправится к Международной космической станции 3 июня, привезет экипажу стандартные рационы и продукты по специальному заказу космонавтов, на борту будет много рыбных блюд, супов и различных напитков, в том числе карп в масле по-керченски и супы из красной и зеленой чечевицы, сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.
"На этом корабле будут доставлены 160 основных рационов питания в 30 контейнерах. В стандартных рационах будут консервированные, сублимированные и натуральные продукты, соки и кисели", - сказал Агуреев.
Запеканка и говяжий язык
Он уточнил, что космонавты получат в консервированном виде азу, белугу, осетра, дробленую бруснику, говяжий и свиной гуляши, баклажанную икру, икру любительскую, мясо куриное с мускатным орехом, омлет с куриным мясом, чахохбили и говяжий язык в желе с оливками.
Кроме того, корабль привезет баранину с овощами, говядину с овощным гарниром, мясо-овощную запеканку, карпа с овощами в масле по-керченски, мясо с вермишелью, а также с гречневой или перловой кашей, мясо цыплят в белом соусе, с гречневой кашей или с овощами, свинину с картофелем, мясо-овощную солянку и судака с овощным гарниром в томатном соусе.
Различные супы доставят экипажу станции в сублимированном виде. Агуреев рассказал, что в их числе борщ с копченостями, борщ с мясом, рассольник с мясом, шурпа с лапшой, суп вермишелевый с мясом, супы из зеленой и красной чечевицы с мясом, суп из шампиньонов, суп крестьянский, а также гороховый, овощной и тыквенно-сырный супы-пюре.
В качестве вторых блюд космонавты смогут выбрать из овощного ассорти, тушеных баклажанов, говядины по-домашнему или по-старорусски, омлетов с брокколи, грибами или с овощами, свинины с лечо, салатов из зеленой фасоли, из свеклы.
Также "Прогресс" привезет сливочный и шоколадный сыры, пюре из кураги, десерт из яблок, творог с облепиховым пюре, творог с орехами и творог с черносмородиновым пюре. Ассорти соков будет представлено абрикосовым, виноградно-сливовым, персиково-абрикосовым, персиково-черносмородиновым, яблочно-абрикосовым и яблочно-персиковым. В числе напитков будут и какао с молоком и сахаром, клюквенный, яблочно-брусничный и яблочно-вишневый кисели.
Спецзаказ
Как уточнил Агуреев, российские космонавты на станции дополнительно заказали себе рыбные консервы - сырок обжаренный с томатном соусе, сырок в желе, пыжьян в желе и рыбо-овощную солянку, а также щуку со свеклой в томатном соусе и щуку в томатном соусе с вином и черносливом. Помимо этого в "спецзаказ" экипажа вошли клубничные, грушевые, черничные и малиновые йогурты, шоколадные батончики Mars и Snickers, драже M&M's, сгущенка, темный шоколад "Россия", а также напитки "Лесная сказка", "Северная вишня".
В набор свежих плодов и овощей в этот раз вошли грейпфруты, апельсины, яблоки и лимоны. Также космонавтам привезут соусы - острую аджику, хрен столовый, горчицу.
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-20" с космодрома Байконур
3 июня будет посвящен Донецкой и Луганской народным республикам
. На головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги ДНР
, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от украинских военных. На вторую ступень ракеты-носителя будет нанесена надпись "Донбасс".
Глава "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
также заявлял, что пригласит на этот пуск детей с Донбасса
.
Сейчас на борту Международной космической станции
работают три российских космонавта Олег Артемьев
, Денис Матвеев
и Серей Корсаков, американцы Челл Линдгрен
, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, итальянка Саманта Кристофоретти
.