https://ria.ru/20220524/putin-1790369716.html

Путин призвал ускорить запуск новых инициатив в транспортной сфере

Путин призвал ускорить запуск новых инициатив в транспортной сфере - РИА Новости, 24.05.2022

Путин призвал ускорить запуск новых инициатив в транспортной сфере

Запуск новых инициатив в транспортной сфере необходимо ускорить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:59

2022-05-24T12:59

2022-05-24T13:25

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запуск новых инициатив в транспортной сфере необходимо ускорить, заявил президент России Владимир Путин."Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры. Напротив, важно форсировать запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере. В том числе нужно активно задействовать механизм параллельного проектирования и строительства, конечно, при соблюдении требований по безопасности и надежности вводимых объектов. Это само собой разумеющееся", - сказал Путин во вторник на совещании по развитию транспортной сферы.По его словам, потребуются дополнительные корректировки нормативной базы.

https://ria.ru/20220524/gruz-1790369225.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин