https://ria.ru/20220524/putin-1790369716.html
Путин призвал ускорить запуск новых инициатив в транспортной сфере
Путин призвал ускорить запуск новых инициатив в транспортной сфере - РИА Новости, 24.05.2022
Путин призвал ускорить запуск новых инициатив в транспортной сфере
Запуск новых инициатив в транспортной сфере необходимо ускорить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:59
2022-05-24T12:59
2022-05-24T13:25
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запуск новых инициатив в транспортной сфере необходимо ускорить, заявил президент России Владимир Путин."Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры. Напротив, важно форсировать запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере. В том числе нужно активно задействовать механизм параллельного проектирования и строительства, конечно, при соблюдении требований по безопасности и надежности вводимых объектов. Это само собой разумеющееся", - сказал Путин во вторник на совещании по развитию транспортной сферы.По его словам, потребуются дополнительные корректировки нормативной базы.
https://ria.ru/20220524/gruz-1790369225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин
12:59 24.05.2022 (обновлено: 13:25 24.05.2022)
Путин призвал ускорить запуск новых инициатив в транспортной сфере
Президент Путин призвал ускорить запуск новых инициатив в транспортной сфере
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запуск новых инициатив в транспортной сфере необходимо ускорить, заявил президент России Владимир Путин.
"Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры. Напротив, важно форсировать запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере. В том числе нужно активно задействовать механизм параллельного проектирования и строительства, конечно, при соблюдении требований по безопасности и надежности вводимых объектов. Это само собой разумеющееся", - сказал Путин во вторник на совещании по развитию транспортной сферы.
По его словам, потребуются дополнительные корректировки нормативной базы.