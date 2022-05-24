21:36 24.05.2022 (обновлено: 23:38 24.05.2022)
СБУ готовит провокации в местах хранения зерна для обвинения России
Минобороны: СБУ готовит провокации в местах хранения зерна для обвинения России
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины с подачи западных кураторов готовит провокации в местах хранения зерна, чтобы обвинить российских военных в беспорядочных обстрелах, заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По уже отработанному ранее сценарию в городах Рубежном Луганской Народной Республики и Орехове Запорожской области с целью обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре в населенном пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали "Просянский элеватор", который в ближайшее время планируют взорвать", — сообщил он на брифинге.
Подобные действия украинских боевиков копируют тактику "выжженной земли", применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, и противоречат всем общепринятым нормам морали и принципам международного гуманитарного права, подчеркнул генерал.
Также Мизинцев обвинил киевский режим в стремлении угодить странам Запада и вывезти зерно по так называемым коридорам солидарности, не заботясь о судьбе народа. При этом гуманитарная обстановка в подконтрольных украинским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической отметке. По данным Детского фонда ООН, в стране голодают 8,7 миллиона человек, а 22,8 процента детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания, подчеркнул он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.