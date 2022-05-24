https://ria.ru/20220524/provokatsii-1790505071.html

СБУ готовит провокации в местах хранения зерна для обвинения России

СБУ готовит провокации в местах хранения зерна для обвинения России - РИА Новости, 24.05.2022

СБУ готовит провокации в местах хранения зерна для обвинения России

Служба безопасности Украины с подачи западных кураторов готовит провокации в местах хранения зерна, чтобы обвинить российских военных в беспорядочных обстрелах, РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T21:36

2022-05-24T21:36

2022-05-24T23:38

специальная военная операция на украине

служба безопасности украины

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины с подачи западных кураторов готовит провокации в местах хранения зерна, чтобы обвинить российских военных в беспорядочных обстрелах, заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, по его словам, в поселке Врубовка ЛНР на территории зернового комбината размещены установки РСЗО ВСУ. При этом националисты систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь, добавил Мизинцев.Подобные действия украинских боевиков копируют тактику "выжженной земли", применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, и противоречат всем общепринятым нормам морали и принципам международного гуманитарного права, подчеркнул генерал.Также Мизинцев обвинил киевский режим в стремлении угодить странам Запада и вывезти зерно по так называемым коридорам солидарности, не заботясь о судьбе народа. При этом гуманитарная обстановка в подконтрольных украинским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической отметке. По данным Детского фонда ООН, в стране голодают 8,7 миллиона человек, а 22,8 процента детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания, подчеркнул он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/bucha-1789119864.html

https://ria.ru/20220524/biooruzhie-1790327058.html

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служба безопасности украины, луганская народная республика, вооруженные силы украины, рубежное, в мире, владимир путин, украина, россия, оон