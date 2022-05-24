https://ria.ru/20220524/protesty-1790332374.html

В Ереване протестующие разблокировали входы в здание МИД Армении

В Ереване протестующие разблокировали входы в здание МИД Армении - РИА Новости, 24.05.2022

В Ереване протестующие разблокировали входы в здание МИД Армении

Протестующие, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, разблокировали входы в здание МИД страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:14

2022-05-24T11:14

2022-05-24T11:14

в мире

никол пашинян

азербайджан

армения

нагорно-карабахская республика

ереван

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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Протестующие, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, разблокировали входы в здание МИД страны, передает корреспондент РИА Новости.Здание было заблокировано с утра, туда зашли депутаты армянского парламента от оппозиции."Мы с утра обеспечили право сотрудников МИД на забастовку. Мы встретились с двумя заместителями министра и спросили, смогут ли они заявить, что Арцах (самоназвание Карабаха) никогда не будет в составе Азербайджана. Один из них сделал это", - сказал депутат Арам Вардеванян.По его словам, "красные береты" (спецназ полиции) попытались предпринять какие-то действия в отношении протестующих, однако благодаря противодействию демонстрантов это им не удалось.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220521/armeniya-1789878672.html

азербайджан

армения

нагорно-карабахская республика

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, никол пашинян, азербайджан, армения, нагорно-карабахская республика, ереван