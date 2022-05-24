Рейтинг@Mail.ru
В Ереване протестующие разблокировали входы в здание МИД Армении - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/protesty-1790332374.html
В Ереване протестующие разблокировали входы в здание МИД Армении
В Ереване протестующие разблокировали входы в здание МИД Армении - РИА Новости, 24.05.2022
В Ереване протестующие разблокировали входы в здание МИД Армении
Протестующие, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, разблокировали входы в здание МИД страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:14
2022-05-24T11:14
в мире
никол пашинян
азербайджан
армения
нагорно-карабахская республика
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787987099_0:345:2848:1947_1920x0_80_0_0_673bae6c724e6a503eff01b89cf7db1c.jpg
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Протестующие, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, разблокировали входы в здание МИД страны, передает корреспондент РИА Новости.Здание было заблокировано с утра, туда зашли депутаты армянского парламента от оппозиции."Мы с утра обеспечили право сотрудников МИД на забастовку. Мы встретились с двумя заместителями министра и спросили, смогут ли они заявить, что Арцах (самоназвание Карабаха) никогда не будет в составе Азербайджана. Один из них сделал это", - сказал депутат Арам Вардеванян.По его словам, "красные береты" (спецназ полиции) попытались предпринять какие-то действия в отношении протестующих, однако благодаря противодействию демонстрантов это им не удалось.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220521/armeniya-1789878672.html
азербайджан
армения
нагорно-карабахская республика
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787987099_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_bedaae4e1ee0a8f6cc033232a98fbe64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никол пашинян, азербайджан, армения, нагорно-карабахская республика, ереван
11:14 24.05.2022
 
В Ереване протестующие разблокировали входы в здание МИД Армении

В Ереване протестующие, требующие отставки Пашиняна, разблокировали входы в здание МИД

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкШествие оппозиции в Ереване
Шествие оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Шествие оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Протестующие, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, разблокировали входы в здание МИД страны, передает корреспондент РИА Новости.
Здание было заблокировано с утра, туда зашли депутаты армянского парламента от оппозиции.
"Мы с утра обеспечили право сотрудников МИД на забастовку. Мы встретились с двумя заместителями министра и спросили, смогут ли они заявить, что Арцах (самоназвание Карабаха) никогда не будет в составе Азербайджана. Один из них сделал это", - сказал депутат Арам Вардеванян.
По его словам, "красные береты" (спецназ полиции) попытались предпринять какие-то действия в отношении протестующих, однако благодаря противодействию демонстрантов это им не удалось.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 09:23
В Армении не будут проводить внеочередные парламентские выборы
 
В миреНикол ПашинянАзербайджанАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала