https://ria.ru/20220524/protesty-1790332374.html
В Ереване протестующие разблокировали входы в здание МИД Армении
В Ереване протестующие разблокировали входы в здание МИД Армении - РИА Новости, 24.05.2022
В Ереване протестующие разблокировали входы в здание МИД Армении
Протестующие, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, разблокировали входы в здание МИД страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:14
2022-05-24T11:14
2022-05-24T11:14
в мире
никол пашинян
азербайджан
армения
нагорно-карабахская республика
ереван
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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Протестующие, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, разблокировали входы в здание МИД страны, передает корреспондент РИА Новости.Здание было заблокировано с утра, туда зашли депутаты армянского парламента от оппозиции."Мы с утра обеспечили право сотрудников МИД на забастовку. Мы встретились с двумя заместителями министра и спросили, смогут ли они заявить, что Арцах (самоназвание Карабаха) никогда не будет в составе Азербайджана. Один из них сделал это", - сказал депутат Арам Вардеванян.По его словам, "красные береты" (спецназ полиции) попытались предпринять какие-то действия в отношении протестующих, однако благодаря противодействию демонстрантов это им не удалось.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220521/armeniya-1789878672.html
азербайджан
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, азербайджан, армения, нагорно-карабахская республика, ереван
В Ереване протестующие разблокировали входы в здание МИД Армении
В Ереване протестующие, требующие отставки Пашиняна, разблокировали входы в здание МИД