https://ria.ru/20220524/protest-1790338746.html
Акция протеста у МИД Армении завершилась
Акция протеста у МИД Армении завершилась - РИА Новости, 24.05.2022
Акция протеста у МИД Армении завершилась
Акция протеста у здания МИД Армении в Ереване завершилась, люди покидают его территорию, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:29
2022-05-24T11:29
2022-05-24T11:29
никол пашинян
азербайджан
армения
нагорно-карабахская республика
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Акция протеста у здания МИД Армении в Ереване завершилась, люди покидают его территорию, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Протестующие пришли к МИД в районе 9.00 во вторник (8.00 мск), у него они, как и всегда, скандировали: "Никол - предатель". Во время акции было несколько стычек с полицией и спецназом: началось все с того, что протестующие, ещё рано утром, прорвали оцепление полиции на территорию МИД. Спустя час в здание министерства иностранных дел попытались пройти несколько оппозиционных депутатов - и им это удалось после того, как протестующие потолкались с полицией у дверей правительственного здания.Самая крупная стычка с силовиками, во время которой были драки и задержания, началась, когда спецназ полиции, "красные береты", попытались зачистить территорию МИД Армении. Им это не удалось, они встретили сопротивление протестующих и в итоге сами были оттеснены в сторону от МИД. Во время столкновений было, по подсчётам корреспондента РИА Новости, задержано около 15 человек. Силовики не применяли спецсредства или технику, полагаясь только на физическую силу (при этом они были в меньшинстве)."Мы с утра обеспечили право сотрудников МИД на забастовку. Мы встретились с двумя заместителями министра и спросили смогут ли они заявить, что Арцах (самоназвание Карабаха) никогда не будет составе Азербайджана. Один из них сделал это", - сказал депутат Арам Вардеванян.По его словам" красные береты" (спецназ полиции) попытался предпринять какие-то действия в отношении протестующих, однако благодаря противодействию демонстрантов это им не удалось.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220517/armeniya-1788937326.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, азербайджан, армения, нагорно-карабахская республика, в мире, ереван
Акция протеста у МИД Армении завершилась
Акция протеста у здания МИД Армении в Ереване завершилась, люди покидают его территорию
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Акция протеста у здания МИД Армении в Ереване завершилась, люди покидают его территорию, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Протестующие пришли к МИД в районе 9.00 во вторник (8.00 мск), у него они, как и всегда, скандировали: "Никол - предатель". Во время акции было несколько стычек с полицией и спецназом: началось все с того, что протестующие, ещё рано утром, прорвали оцепление полиции на территорию МИД. Спустя час в здание министерства иностранных дел попытались пройти несколько оппозиционных депутатов - и им это удалось после того, как протестующие потолкались с полицией у дверей правительственного здания.
Самая крупная стычка с силовиками, во время которой были драки и задержания, началась, когда спецназ полиции, "красные береты", попытались зачистить территорию МИД Армении. Им это не удалось, они встретили сопротивление протестующих и в итоге сами были оттеснены в сторону от МИД. Во время столкновений было, по подсчётам корреспондента РИА Новости, задержано около 15 человек. Силовики не применяли спецсредства или технику, полагаясь только на физическую силу (при этом они были в меньшинстве).
"Мы с утра обеспечили право сотрудников МИД на забастовку. Мы встретились с двумя заместителями министра и спросили смогут ли они заявить, что Арцах (самоназвание Карабаха) никогда не будет составе Азербайджана
. Один из них сделал это", - сказал депутат Арам Вардеванян.
По его словам" красные береты" (спецназ полиции) попытался предпринять какие-то действия в отношении протестующих, однако благодаря противодействию демонстрантов это им не удалось.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
с требованием отставки премьера Никола Пашиняна
. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.