https://ria.ru/20220524/priroda-1790425909.html
В Архангельской области штрафы за вред природе направят на ее охрану
В Архангельской области штрафы за вред природе направят на ее охрану - РИА Новости, 24.05.2022
В Архангельской области штрафы за вред природе направят на ее охрану
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рекомендовал главам муниципалитетов направлять взысканные суммы штрафов за нарушение природоохранного... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:46
2022-05-24T15:46
2022-05-24T15:46
архангельская область
общество
архангельская область
россия
александр цыбульский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рекомендовал главам муниципалитетов направлять взысканные суммы штрафов за нарушение природоохранного законодательства на решение вопросов охраны окружающей среды, сообщила пресс-служба областного правительства."Уже в этом году на эти цели дополнительно будет направлено порядка 55 миллионов рублей, которые поступают в бюджеты муниципальных образований в результате принятия в отношении нарушителей законов соответствующих судебных решений", - говорится в сообщении.Как отметили в региональном правительстве, с начала 2021 года нарушители природоохранного законодательства в Архангельской области уплатили в пользу государства порядка 30 миллионов рублей в виде штрафов. Средства поступили на счета администраций муниципальных образований региона. При этом объем поступивших средств исчисляется миллионами рублей.Кроме того, как сообщил в ходе очередного оперативного совещания в правительстве региона губернатор Архангельской области, на рассмотрении в судах по взысканиям за незаконные рубки находятся еще несколько исков, которые потенциально могут принести в бюджеты муниципальных образований порядка 25 миллионов рублей.Цыбульский рекомендовал главам муниципальных образований направить эти средства на мероприятия по обеспечению экологической безопасности территорий. При этом он пояснил, что сегодня законодательство не обязывает муниципалитеты расходовать эти средства конкретно на мероприятия экологической направленности. Но уже с 1 сентября 2022 года вступят в силу изменения в федеральный закон "Об охране окружающей среды", которые разработаны по поручению президента России.Изменения касаются непосредственно возможностей использования платы за негативное воздействие на окружающую среду. Эти средства должны будут направляться на выявление и оценку объектов накопленного вреда и их ликвидацию. А в случае отсутствия таких объектов – на иные мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.То есть плата за негативное воздействие на окружающую среду с 1 сентября будет носить исключительно целевой характер. "Я хочу обратить внимание глав муниципальных образований, что и сегодня практически в каждом районе у нас есть вопросы, связанные с решением так называемой "мусорной" проблемы. Это и ликвидация несанкционированных свалок, и обустройство контейнерных площадок, и закупка контейнеров. Поэтому предлагаю, не дожидаясь вступления в силу изменений в федеральный закон, уже сейчас направлять поступившие в ваши бюджеты средства на эти мероприятия", – сказал Цыбульский.Глава региона рекомендовал главам муниципальных образований Архангельской области разработать планы расходования взысканных за нарушения природоохранного законодательства средств и в обязательном порядке согласовывать их реализацию с региональным министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.
https://ria.ru/20220524/otchisleniya-1790423841.html
https://ria.ru/20220511/doplaty-1787990719.html
архангельская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97912473e1ba52145636f1698b33495e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, архангельская область, россия, александр цыбульский
В Архангельской области штрафы за вред природе направят на ее охрану
Губернатор Цыбульский рекомендовал направить штрафы за вред природе на ее охрану
АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рекомендовал главам муниципалитетов направлять взысканные суммы штрафов за нарушение природоохранного законодательства на решение вопросов охраны окружающей среды, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Уже в этом году на эти цели дополнительно будет направлено порядка 55 миллионов рублей, которые поступают в бюджеты муниципальных образований в результате принятия в отношении нарушителей законов соответствующих судебных решений", - говорится в сообщении.
Как отметили в региональном правительстве, с начала 2021 года нарушители природоохранного законодательства в Архангельской области
уплатили в пользу государства порядка 30 миллионов рублей в виде штрафов. Средства поступили на счета администраций муниципальных образований региона. При этом объем поступивших средств исчисляется миллионами рублей.
Кроме того, как сообщил в ходе очередного оперативного совещания в правительстве региона губернатор Архангельской области, на рассмотрении в судах по взысканиям за незаконные рубки находятся еще несколько исков, которые потенциально могут принести в бюджеты муниципальных образований порядка 25 миллионов рублей.
Цыбульский рекомендовал главам муниципальных образований направить эти средства на мероприятия по обеспечению экологической безопасности территорий. При этом он пояснил, что сегодня законодательство не обязывает муниципалитеты расходовать эти средства конкретно на мероприятия экологической направленности. Но уже с 1 сентября 2022 года вступят в силу изменения в федеральный закон "Об охране окружающей среды", которые разработаны по поручению президента России
.
Изменения касаются непосредственно возможностей использования платы за негативное воздействие на окружающую среду. Эти средства должны будут направляться на выявление и оценку объектов накопленного вреда и их ликвидацию. А в случае отсутствия таких объектов – на иные мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.
То есть плата за негативное воздействие на окружающую среду с 1 сентября будет носить исключительно целевой характер. "Я хочу обратить внимание глав муниципальных образований, что и сегодня практически в каждом районе у нас есть вопросы, связанные с решением так называемой "мусорной" проблемы. Это и ликвидация несанкционированных свалок, и обустройство контейнерных площадок, и закупка контейнеров. Поэтому предлагаю, не дожидаясь вступления в силу изменений в федеральный закон, уже сейчас направлять поступившие в ваши бюджеты средства на эти мероприятия", – сказал Цыбульский.
Глава региона рекомендовал главам муниципальных образований Архангельской области разработать планы расходования взысканных за нарушения природоохранного законодательства средств и в обязательном порядке согласовывать их реализацию с региональным министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.