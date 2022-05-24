https://ria.ru/20220524/prepodavatel-1790428040.html

Из УрФУ уволился преподаватель, ставивший зачеты за мясорубку

Из УрФУ уволился преподаватель, ставивший зачеты за мясорубку - РИА Новости, 24.05.2022

Из УрФУ уволился преподаватель, ставивший зачеты за мясорубку

Преподаватель УрФУ, против которого возбуждено уголовное дело из-за взятки мясорубкой за зачеты студентам, еще в марте уволился по собственному желанию после... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:50

2022-05-24T15:50

2022-05-24T15:55

россия

уральский федеральный университет

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Преподаватель УрФУ, против которого возбуждено уголовное дело из-за взятки мясорубкой за зачеты студентам, еще в марте уволился по собственному желанию после внутреннего расследования, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.Ранее сообщалось, что педагог потребовал от студентов приобрести ему мясорубку за прием экзаменов, зачетов и курсовых работ. После передачи ему электроприбора за 11 тысяч рублей преподаватель учел академическую задолженность сдавшим деньги учащимся. По данному факту было возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).По информации УрФУ, в феврале в антикоррупционную комиссию вуза поступили обращения студентов о вымогательстве преподавателя кафедры подъемно-транспортных машин и роботов, тогда же материалы дела были переданы в правоохранительные органы."Преподаватель, подозреваемый во взяточничестве, уволился по собственному желанию еще в марте – расследование инициировал университет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220126/vzyatki-1769538539.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/kazan-1770368777.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, уральский федеральный университет, общество