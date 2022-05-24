https://ria.ru/20220524/preparaty-1790338162.html

Препаратов против туберкулеза в ЛНР и ДНР хватит на несколько месяцев

Препаратов против туберкулеза в ЛНР и ДНР хватит на несколько месяцев - РИА Новости, 24.05.2022

Препаратов против туберкулеза в ЛНР и ДНР хватит на несколько месяцев

Запаса препаратов против туберкулеза в ДНР и ЛНР после прекращения гуманитарных поставок по линии Международного комитета Красного Креста (МККК) хватит лишь на... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:28

2022-05-24T11:28

2022-05-24T11:30

в мире

лнр

днр

международный комитет красного креста (мккк)

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ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Запаса препаратов против туберкулеза в ДНР и ЛНР после прекращения гуманитарных поставок по линии Международного комитета Красного Креста (МККК) хватит лишь на несколько месяцев, причем в Луганске они могут закончиться в июле, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."С 2015 года лечение больных туберкулезом всех категорий осуществляется исключительно за счет поставок противотуберкулезных препаратов I и II ряда, поступающих за счет гуманитарных поставок по линии Международного Комитета Красного Креста", - говорится в письме главврача Луганского республиканского противотуберкулезного диспансера в адрес министра здравоохранения ЛНР."В 2022 году поставок противотуберкулезных препаратов I и II ряда не производилось, имеющийся запас препаратов позволит обеспечить оказание медицинской помощи больным туберкулезом, включая химиопрофилактику, до июля 2022 года", - сообщил главврач.Под угрозой также лечение пациентов с туберкулезом в Донецкой народной республике, следует из письма республиканской клинической туберкулезной больницы в адрес и.о. министра здравоохранения."Прошу принять к сведению, что имеющиеся в Республике запасы позволяют обеспечить бесперебойную работу республиканской ТБ-службы: тест-системами и расходниками для указанных выше аппаратов – до 1 июля 2022 года", - говорится в письме.Противотуберкулезными препаратами пациентов получится обеспечить до 1 января 2023 года, но с учетом потенциального числа больных на освобождаемых территориях – лишь до 1 ноября этого года, сообщили специалисты республиканской больницы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/lekarstva-1790328792.html

https://ria.ru/20220519/lekarstva-1789486611.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, днр, международный комитет красного креста (мккк)