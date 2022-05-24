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Препаратов против туберкулеза в ЛНР и ДНР хватит на несколько месяцев - РИА Новости, 24.05.2022
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Препаратов против туберкулеза в ЛНР и ДНР хватит на несколько месяцев
Препаратов против туберкулеза в ЛНР и ДНР хватит на несколько месяцев - РИА Новости, 24.05.2022
Препаратов против туберкулеза в ЛНР и ДНР хватит на несколько месяцев
Запаса препаратов против туберкулеза в ДНР и ЛНР после прекращения гуманитарных поставок по линии Международного комитета Красного Креста (МККК) хватит лишь на... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:28
2022-05-24T11:30
в мире
лнр
днр
международный комитет красного креста (мккк)
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ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Запаса препаратов против туберкулеза в ДНР и ЛНР после прекращения гуманитарных поставок по линии Международного комитета Красного Креста (МККК) хватит лишь на несколько месяцев, причем в Луганске они могут закончиться в июле, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."С 2015 года лечение больных туберкулезом всех категорий осуществляется исключительно за счет поставок противотуберкулезных препаратов I и II ряда, поступающих за счет гуманитарных поставок по линии Международного Комитета Красного Креста", - говорится в письме главврача Луганского республиканского противотуберкулезного диспансера в адрес министра здравоохранения ЛНР."В 2022 году поставок противотуберкулезных препаратов I и II ряда не производилось, имеющийся запас препаратов позволит обеспечить оказание медицинской помощи больным туберкулезом, включая химиопрофилактику, до июля 2022 года", - сообщил главврач.Под угрозой также лечение пациентов с туберкулезом в Донецкой народной республике, следует из письма республиканской клинической туберкулезной больницы в адрес и.о. министра здравоохранения."Прошу принять к сведению, что имеющиеся в Республике запасы позволяют обеспечить бесперебойную работу республиканской ТБ-службы: тест-системами и расходниками для указанных выше аппаратов – до 1 июля 2022 года", - говорится в письме.Противотуберкулезными препаратами пациентов получится обеспечить до 1 января 2023 года, но с учетом потенциального числа больных на освобождаемых территориях – лишь до 1 ноября этого года, сообщили специалисты республиканской больницы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220524/lekarstva-1790328792.html
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в мире, лнр, днр, международный комитет красного креста (мккк)
11:28 24.05.2022 (обновлено: 11:30 24.05.2022)
 
Препаратов против туберкулеза в ЛНР и ДНР хватит на несколько месяцев

Препаратов против туберкулеза в ЛНР хватит до июля, в ДНР — до ноября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Запаса препаратов против туберкулеза в ДНР и ЛНР после прекращения гуманитарных поставок по линии Международного комитета Красного Креста (МККК) хватит лишь на несколько месяцев, причем в Луганске они могут закончиться в июле, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"С 2015 года лечение больных туберкулезом всех категорий осуществляется исключительно за счет поставок противотуберкулезных препаратов I и II ряда, поступающих за счет гуманитарных поставок по линии Международного Комитета Красного Креста", - говорится в письме главврача Луганского республиканского противотуберкулезного диспансера в адрес министра здравоохранения ЛНР.
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11:03В мире
ВОЗ и МККК прекратили поставки жизненно важных лекарств в ДНР и ЛНР
"В 2022 году поставок противотуберкулезных препаратов I и II ряда не производилось, имеющийся запас препаратов позволит обеспечить оказание медицинской помощи больным туберкулезом, включая химиопрофилактику, до июля 2022 года", - сообщил главврач.
Под угрозой также лечение пациентов с туберкулезом в Донецкой народной республике, следует из письма республиканской клинической туберкулезной больницы в адрес и.о. министра здравоохранения.
"Прошу принять к сведению, что имеющиеся в Республике запасы позволяют обеспечить бесперебойную работу республиканской ТБ-службы: тест-системами и расходниками для указанных выше аппаратов – до 1 июля 2022 года", - говорится в письме.
Противотуберкулезными препаратами пациентов получится обеспечить до 1 января 2023 года, но с учетом потенциального числа больных на освобождаемых территориях – лишь до 1 ноября этого года, сообщили специалисты республиканской больницы.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:56
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В миреЛНРДНРМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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