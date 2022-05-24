https://ria.ru/20220524/poteri-1790510279.html

Пленный боевик нацбатальона "Донбасс" рассказал об офицерских потерях Киева

Пленный боевик нацбатальона "Донбасс" рассказал об офицерских потерях Киева - РИА Новости, 25.05.2022

Пленный боевик нацбатальона "Донбасс" рассказал об офицерских потерях Киева

Сдавшийся в плен боевик нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец с позывным Калина сообщил журналистам, что более 50 украинских офицеров среди его друзей и знакомых... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-24T22:43

2022-05-24T22:43

2022-05-25T02:40

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

луганская народная республика

владимир путин

в мире

россия

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ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Сдавшийся в плен боевик нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец с позывным Калина сообщил журналистам, что более 50 украинских офицеров среди его друзей и знакомых погибли во время спецоперации.Ранее Закопец сложил оружие в Луганской Народной Республике."Это лента (татуировка на руке. — Прим. ред.), лента — это война, война — это потери. На каждой гильзе (татуировка на руке. — Прим. ред.) должно было быть имя погибшего товарища. Эту татуировку я начал делать, когда началась война", — рассказал он, демонстрируя свою татуировку.По его словам, сейчас на передовую из-за нехватки людей отправляют в основном неопытных мобилизованных бойцов. Кроме того, Калина утверждает, что Запад заставляет Украину воевать, накачивая страну вооружением вместо социальной и гуманитарной помощи.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/plen-1790335769.html

украина

донбасс

луганская народная республика

россия

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украина, донбасс, луганская народная республика, владимир путин, в мире, россия