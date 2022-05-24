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Евросоюз согласовал временную отмену пошлин на импорт с Украины
Евросоюз согласовал временную отмену пошлин на импорт с Украины - РИА Новости, 24.05.2022
Евросоюз согласовал временную отмену пошлин на импорт с Украины
Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) одобрил временную отмену пошлин на импорт товаров из Украины в ЕС, сообщил исполнительный... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:41
2022-05-24T13:41
2022-05-24T14:05
валдис домбровскис
евросоюз
в мире
европа
украина
импорт
экономика
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) одобрил временную отмену пошлин на импорт товаров из Украины в ЕС, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."Министры ЕС согласовали временные торговые меры для Украины", - написал он в Twitter.Уточняется, что речь идёт о допуске украинских товаров на рынок ЕС без пошлин и квот.В конце апреля Еврокомиссия предложила на один год приостановить взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС. В ЕС полагают, что это решение позволит Украине нарастить экспорт, "преодолеть ту сложную ситуацию, в которой оказались украинские экспортёры".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валдис домбровскис, евросоюз, в мире, европа, украина, импорт, экономика, еврокомиссия
13:41 24.05.2022 (обновлено: 14:05 24.05.2022)
Евросоюз согласовал временную отмену пошлин на импорт с Украины
Совет министров ЕС согласовал временную отмену пошлин на импорт товаров с Украины