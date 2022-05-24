https://ria.ru/20220524/poshliny-1790384424.html

Евросоюз согласовал временную отмену пошлин на импорт с Украины

Евросоюз согласовал временную отмену пошлин на импорт с Украины - РИА Новости, 24.05.2022

Евросоюз согласовал временную отмену пошлин на импорт с Украины

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) одобрил временную отмену пошлин на импорт товаров из Украины в ЕС, сообщил исполнительный... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:41

2022-05-24T13:41

2022-05-24T14:05

валдис домбровскис

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) одобрил временную отмену пошлин на импорт товаров из Украины в ЕС, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."Министры ЕС согласовали временные торговые меры для Украины", - написал он в Twitter.Уточняется, что речь идёт о допуске украинских товаров на рынок ЕС без пошлин и квот.В конце апреля Еврокомиссия предложила на один год приостановить взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС. В ЕС полагают, что это решение позволит Украине нарастить экспорт, "преодолеть ту сложную ситуацию, в которой оказались украинские экспортёры".

https://ria.ru/20220524/zerno-1790380662.html

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Владимир Лаврентьев

валдис домбровскис, евросоюз, в мире, европа, украина, импорт, экономика, еврокомиссия