https://ria.ru/20220524/popravka-1790466843.html

В Госдуме предложили президенту вводить меры по финансовой стабильности

В Госдуме предложили президенту вводить меры по финансовой стабильности - РИА Новости, 24.05.2022

В Госдуме предложили президенту вводить меры по финансовой стабильности

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев предлагают наделить президента РФ правом вводить специальные меры для... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:07

2022-05-24T18:07

2022-05-24T18:07

общество

экономика

госдума рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев предлагают наделить президента РФ правом вводить специальные меры для обеспечения финансовой стабильности страны в целях противодействия действиям недружественных государств.Они предлагают дополнить закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" статьей, позволяющий президенту РФ вводить меры, направленные на обеспечение финансовой стабильности РФ в целях противодействия действиям недружественных стран. Соответствующая поправка предложена Аксаковым и Журавлевым к законопроекту об использовании средств пенсионных накоплений ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов, оставшихся после расчетов с кредиторами, который готовится ко второму чтению.В частности, главе государства предоставляется право вводить особые (специальные) порядки осуществления или исполнения отдельных сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с недружественными иностранными государствами или находящихся под контролем таких лиц, выплаты дивидендов лицам из недружественных стран, валютного регулирования и контроля и иные временные меры.При этом особый порядок валютного регулирования и контроля будет касаться, в том числе, осуществления валютных операций (включая приобретение и отчуждение иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг, ввоз и вывоз валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг), репатриации иностранной валюты и рублей, открытия счетов (вкладов) в РФ и за рубежом и порядка проведения операций по ним.Меры воздействия (противодействия) могут предусматривать установление запретов и ограничений на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также установление особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по ним. При этом возможно установление необходимости получения спецразрешения на осуществление отдельных сделок, проведение валютных операций, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним.Соответствующие меры также могут касаться необходимости резервирования при осуществлении отдельных сделок и операций (в том числе валютных), регистрации осуществляемой или планируемой сделки (операции), обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ, замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества. лимитирования объемов проводимых валютных операций.Помимо этого, могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные обязательные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности РФ. При этом президент будет вправе передать осуществление отдельных предоставляемых ему полномочий правительству и Банку России.

https://ria.ru/20220508/nedruzhestvennye-1787516961.html

https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790161358.html

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общество, экономика, госдума рф