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Попова заявила, что рисков серьезного подъема заболеваемости COVID-19 нет - РИА Новости, 24.05.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220524/popova-1790393905.html
Попова заявила, что рисков серьезного подъема заболеваемости COVID-19 нет
Попова заявила, что рисков серьезного подъема заболеваемости COVID-19 нет - РИА Новости, 24.05.2022
Попова заявила, что рисков серьезного подъема заболеваемости COVID-19 нет
Пока в мире нет нового варианта коронавируса, рисков высокой новой волны в РФ ученые сейчас не видят, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:10
2022-05-24T14:10
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пока в мире нет нового варианта коронавируса, рисков высокой новой волны в РФ ученые сейчас не видят, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Каждая новая волна была связана с приходом нового варианта... Сегодня есть изменения внутри "омикрона"... Но пока в мире нет нового варианта", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".Попова напомнила, что в России население переболело "омикроном" достаточно в большом количестве."Поэтому у нас сегодня рисков высокой новой волны наши ученые вот сейчас не видят", - сказала она.
https://ria.ru/20220524/omikron-1790354907.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
14:10 24.05.2022
 
Попова заявила, что рисков серьезного подъема заболеваемости COVID-19 нет

Анна Попова: ученые не видят рисков высокой новой волны коронавируса в стране

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пока в мире нет нового варианта коронавируса, рисков высокой новой волны в РФ ученые сейчас не видят, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Каждая новая волна была связана с приходом нового варианта... Сегодня есть изменения внутри "омикрона"... Но пока в мире нет нового варианта", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
Попова напомнила, что в России население переболело "омикроном" достаточно в большом количестве.
"Поэтому у нас сегодня рисков высокой новой волны наши ученые вот сейчас не видят", - сказала она.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:19Распространение коронавируса
Более 97 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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