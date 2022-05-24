https://ria.ru/20220524/popova-1790393905.html

Попова заявила, что рисков серьезного подъема заболеваемости COVID-19 нет

Попова заявила, что рисков серьезного подъема заболеваемости COVID-19 нет - РИА Новости, 24.05.2022

Попова заявила, что рисков серьезного подъема заболеваемости COVID-19 нет

Пока в мире нет нового варианта коронавируса, рисков высокой новой волны в РФ ученые сейчас не видят, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:10

2022-05-24T14:10

2022-05-24T14:10

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_0:109:2999:1797_1920x0_80_0_0_a4d044744ed2e98ebc98c13614bb8334.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пока в мире нет нового варианта коронавируса, рисков высокой новой волны в РФ ученые сейчас не видят, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Каждая новая волна была связана с приходом нового варианта... Сегодня есть изменения внутри "омикрона"... Но пока в мире нет нового варианта", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".Попова напомнила, что в России население переболело "омикроном" достаточно в большом количестве."Поэтому у нас сегодня рисков высокой новой волны наши ученые вот сейчас не видят", - сказала она.

https://ria.ru/20220524/omikron-1790354907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова