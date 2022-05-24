https://ria.ru/20220524/pokushenie-1790330878.html

СК возбудил дело о покушении на журналиста "России сегодня" в ЛНР

СК возбудил дело о покушении на журналиста "России сегодня" в ЛНР - РИА Новости, 24.05.2022

СК возбудил дело о покушении на журналиста "России сегодня" в ЛНР

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство журналиста информационного агентства "Россия сегодня" в Луганской Народной Республике, сообщается в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:09

2022-05-24T11:09

2022-05-24T13:28

происшествия

россия

луганская народная республика

рубежное

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство журналиста информационного агентства "Россия сегодня" в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале СК России.Как стало известно, 17 мая легковой автомобиль, в котором ехал корреспондент РИА Новости, обстреляли, предположительно, из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и Старобельск в Луганской Народной Республике. По словам корреспондента, никто не пострадал."Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК России ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием"), ч. 3 ст. 30 пп. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением профессиональной деятельности")", — говорится в сообщении.По данным ведомства, украинские силовики на автодороге Старобельск — Рубежное в ЛНР обстреляли автомобиль, в котором находились водитель и корреспондент информагентства "Россия сегодня". Отмечается, что журналист готовил сюжеты о проведении российскими военнослужащими специальной военной операции."Следователями СК России во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов ЛНР принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", — добавили в СК.

https://ria.ru/20220523/pokushenie-1790208985.html

https://ria.ru/20220523/energodar-1790144152.html

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луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, луганская народная республика, рубежное, следственный комитет россии (ск рф)