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СК возбудил дело о покушении на журналиста "России сегодня" в ЛНР - РИА Новости, 24.05.2022
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СК возбудил дело о покушении на журналиста "России сегодня" в ЛНР
СК возбудил дело о покушении на журналиста "России сегодня" в ЛНР - РИА Новости, 24.05.2022
СК возбудил дело о покушении на журналиста "России сегодня" в ЛНР
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство журналиста информационного агентства "Россия сегодня" в Луганской Народной Республике, сообщается в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:09
2022-05-24T13:28
происшествия
россия
луганская народная республика
рубежное
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство журналиста информационного агентства "Россия сегодня" в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале СК России.Как стало известно, 17 мая легковой автомобиль, в котором ехал корреспондент РИА Новости, обстреляли, предположительно, из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и Старобельск в Луганской Народной Республике. По словам корреспондента, никто не пострадал."Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК России ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием"), ч. 3 ст. 30 пп. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением профессиональной деятельности")", — говорится в сообщении.По данным ведомства, украинские силовики на автодороге Старобельск — Рубежное в ЛНР обстреляли автомобиль, в котором находились водитель и корреспондент информагентства "Россия сегодня". Отмечается, что журналист готовил сюжеты о проведении российскими военнослужащими специальной военной операции."Следователями СК России во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов ЛНР принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", — добавили в СК.
https://ria.ru/20220523/pokushenie-1790208985.html
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россия
луганская народная республика
рубежное
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происшествия, россия, луганская народная республика, рубежное, следственный комитет россии (ск рф)
11:09 24.05.2022 (обновлено: 13:28 24.05.2022)
 
СК возбудил дело о покушении на журналиста "России сегодня" в ЛНР

СК возбудил уголовное дело о покушении на журналиста МИА "Россия сегодня" в ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство журналиста информационного агентства "Россия сегодня" в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале СК России.
Как стало известно, 17 мая легковой автомобиль, в котором ехал корреспондент РИА Новости, обстреляли, предположительно, из подствольного гранатомета на трассе между городами Рубежное и Старобельск в Луганской Народной Республике. По словам корреспондента, никто не пострадал.
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"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК России ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием"), ч. 3 ст. 30 пп. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением профессиональной деятельности")", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, украинские силовики на автодороге Старобельск — Рубежное в ЛНР обстреляли автомобиль, в котором находились водитель и корреспондент информагентства "Россия сегодня". Отмечается, что журналист готовил сюжеты о проведении российскими военнослужащими специальной военной операции.
"Следователями СК России во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов ЛНР принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", — добавили в СК.
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