https://ria.ru/20220524/pogoda-1790300791.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 24.05.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами дождливая погода и температура воздуха плюс 8-10 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:01

2022-05-24T08:01

2022-05-24T08:01

общество

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами дождливая погода и температура воздуха плюс 8-10 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, в этот день погоду в столице будет определять холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над северо-востоком России."Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшие дожди. На севере и востоке Московской области возможен слабый мокрый снег. В Москве- 8-10 градусов тепла, в Подмосковье - плюс 6-11 градусов", - рассказал Леус.Также он отметил, что ветер будет порывистый северо-западный, северный 4-9 метров в секунду. Давление будет расти, а к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20220523/pogoda-1790065643.html

https://ria.ru/20220522/leto-1790027812.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), россия