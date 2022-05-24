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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 24.05.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 24.05.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами дождливая погода и температура воздуха плюс 8-10 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:01
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общество
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами дождливая погода и температура воздуха плюс 8-10 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, в этот день погоду в столице будет определять холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над северо-востоком России."Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшие дожди. На севере и востоке Московской области возможен слабый мокрый снег. В Москве-&nbsp; 8-10 градусов тепла, в Подмосковье - плюс 6-11 градусов", - рассказал Леус.Также он отметил, что ветер будет порывистый северо-западный, северный 4-9 метров в секунду. Давление будет расти, а к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20220523/pogoda-1790065643.html
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общество, московская область (подмосковье), россия
08:01 24.05.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник дожди и до плюс десяти градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами дождливая погода и температура воздуха плюс 8-10 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, в этот день погоду в столице будет определять холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над северо-востоком России.
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"Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшие дожди. На севере и востоке Московской области возможен слабый мокрый снег. В Москве-  8-10 градусов тепла, в Подмосковье - плюс 6-11 градусов", - рассказал Леус.
Также он отметил, что ветер будет порывистый северо-западный, северный 4-9 метров в секунду. Давление будет расти, а к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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