https://ria.ru/20220524/pogoda-1790300791.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 24.05.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами дождливая погода и температура воздуха плюс 8-10 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:01
2022-05-24T08:01
2022-05-24T08:01
общество
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами дождливая погода и температура воздуха плюс 8-10 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, в этот день погоду в столице будет определять холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над северо-востоком России."Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшие дожди. На севере и востоке Московской области возможен слабый мокрый снег. В Москве- 8-10 градусов тепла, в Подмосковье - плюс 6-11 градусов", - рассказал Леус.Также он отметил, что ветер будет порывистый северо-западный, северный 4-9 метров в секунду. Давление будет расти, а к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20220523/pogoda-1790065643.html
https://ria.ru/20220522/leto-1790027812.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье), россия
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник дожди и до плюс десяти градусов