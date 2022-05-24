https://ria.ru/20220524/poezda-1790369393.html

Путин призвал обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков

Путин призвал обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков - РИА Новости, 24.05.2022

Путин призвал обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на нехватку поездов на южном направлении страны на фоне закрытых аэропортов и попросил участников совещания по... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:58

2022-05-24T12:58

2022-05-24T13:25

владимир путин

общество

черное море

ржд

краснодарский край

республика крым

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на нехватку поездов на южном направлении страны на фоне закрытых аэропортов и попросил участников совещания по развитию транспортного сектора проработать этот вопрос."Через неделю наступит календарное лето, традиционная пора отпусков, многие наши граждане планируют провести отпуск на море, поехать на курорты Краснодарского края и Крыма, кто-то на автомобиле, кто-то поездом или самолетом", - сказал президент на совещании.По его словам, на сегодняшний день целый ряд южных аэропортов временно закрыты, в результате вырос спрос на железнодорожные билеты. "Я знаю, что РЖД уже запустило дополнительные поезда из центральной части страны на Черное море, и очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме. Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает мощности", - отметил Путин. Он попросил главу Минтранса и главу РЖД доложить о ситуации.

https://ria.ru/20220524/polety-1790306527.html

черное море

краснодарский край

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, черное море, ржд, краснодарский край, республика крым