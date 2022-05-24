https://ria.ru/20220524/poezda-1790369393.html
Путин призвал обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков
Путин призвал обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков - РИА Новости, 24.05.2022
Путин призвал обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на нехватку поездов на южном направлении страны на фоне закрытых аэропортов и попросил участников совещания по... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:58
2022-05-24T12:58
2022-05-24T13:25
владимир путин
общество
черное море
ржд
краснодарский край
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736592730_0:185:2987:1865_1920x0_80_0_0_ecf8f5104db086e9e5c902068c643a98.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на нехватку поездов на южном направлении страны на фоне закрытых аэропортов и попросил участников совещания по развитию транспортного сектора проработать этот вопрос."Через неделю наступит календарное лето, традиционная пора отпусков, многие наши граждане планируют провести отпуск на море, поехать на курорты Краснодарского края и Крыма, кто-то на автомобиле, кто-то поездом или самолетом", - сказал президент на совещании.По его словам, на сегодняшний день целый ряд южных аэропортов временно закрыты, в результате вырос спрос на железнодорожные билеты. "Я знаю, что РЖД уже запустило дополнительные поезда из центральной части страны на Черное море, и очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме. Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает мощности", - отметил Путин. Он попросил главу Минтранса и главу РЖД доложить о ситуации.
https://ria.ru/20220524/polety-1790306527.html
черное море
краснодарский край
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736592730_42:265:2419:2048_1920x0_80_0_0_bb9205dbaecd30188f02bcf8bdf48d44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, черное море, ржд, краснодарский край, республика крым
12:58 24.05.2022 (обновлено: 13:25 24.05.2022)
Путин призвал обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков
Путин призвал обеспечить бесперебойную работу железной дороги в период отпусков