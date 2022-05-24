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Путин призвал обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков - РИА Новости, 24.05.2022
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Путин призвал обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков
Путин призвал обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков - РИА Новости, 24.05.2022
Путин призвал обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на нехватку поездов на южном направлении страны на фоне закрытых аэропортов и попросил участников совещания по... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:58
2022-05-24T13:25
владимир путин
общество
черное море
ржд
краснодарский край
республика крым
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на нехватку поездов на южном направлении страны на фоне закрытых аэропортов и попросил участников совещания по развитию транспортного сектора проработать этот вопрос."Через неделю наступит календарное лето, традиционная пора отпусков, многие наши граждане планируют провести отпуск на море, поехать на курорты Краснодарского края и Крыма, кто-то на автомобиле, кто-то поездом или самолетом", - сказал президент на совещании.По его словам, на сегодняшний день целый ряд южных аэропортов временно закрыты, в результате вырос спрос на железнодорожные билеты. "Я знаю, что РЖД уже запустило дополнительные поезда из центральной части страны на Черное море, и очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме. Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает мощности", - отметил Путин. Он попросил главу Минтранса и главу РЖД доложить о ситуации.
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владимир путин, общество, черное море, ржд, краснодарский край, республика крым
12:58 24.05.2022 (обновлено: 13:25 24.05.2022)
 
Путин призвал обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков

Путин призвал обеспечить бесперебойную работу железной дороги в период отпусков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры на перроне Казанского вокзала
Пассажиры на перроне Казанского вокзала - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажиры на перроне Казанского вокзала . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на нехватку поездов на южном направлении страны на фоне закрытых аэропортов и попросил участников совещания по развитию транспортного сектора проработать этот вопрос.
"Через неделю наступит календарное лето, традиционная пора отпусков, многие наши граждане планируют провести отпуск на море, поехать на курорты Краснодарского края и Крыма, кто-то на автомобиле, кто-то поездом или самолетом", - сказал президент на совещании.
По его словам, на сегодняшний день целый ряд южных аэропортов временно закрыты, в результате вырос спрос на железнодорожные билеты. "Я знаю, что РЖД уже запустило дополнительные поезда из центральной части страны на Черное море, и очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме. Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает мощности", - отметил Путин. Он попросил главу Минтранса и главу РЖД доложить о ситуации.
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