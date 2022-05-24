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Почта Донбасса ввела в обращение марку в поддержку спецоперации

Почта Донбасса ввела в обращение марку в поддержку спецоперации - РИА Новости, 24.05.2022

Почта Донбасса ввела в обращение марку в поддержку спецоперации

Почта Донбасса вводит в обращение тематическую марку "Zакат нацизма", посвященную специальной военной операции РФ на Украине. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:34

2022-05-24T18:34

2022-05-24T18:41

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Почта Донбасса вводит в обращение тематическую марку "Zакат нацизма", посвященную специальной военной операции РФ на Украине."С 24 мая 2022 года вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи художественная почтовая марка №286 "Zакат нацизма", - говорится в сообщении на официальном сайте почтового сервиса.Отмечается, что тираж составит 10 тысяч экземпляров, стоимость марки - 48 рублей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

донбасс

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