https://ria.ru/20220524/perevody-1790292684.html

Треть россиян считают, что СБП заменит карточные платежи, показал опрос

Треть россиян считают, что СБП заменит карточные платежи, показал опрос - РИА Новости, 24.05.2022

Треть россиян считают, что СБП заменит карточные платежи, показал опрос

Система быстрых платежей (СБП) сможет заменить привычные банковские карты при переводе средств, так считают более трети россиян, в свою очередь еще одним... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T04:07

2022-05-24T04:07

2022-05-24T04:07

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Система быстрых платежей (СБП) сможет заменить привычные банковские карты при переводе средств, так считают более трети россиян, в свою очередь еще одним конкурентом на этом рынке, по мнению граждан, могут стать QR-коды, говорится в исследовании банка "Хоум кредит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В свою очередь частичную замену карточных платежей на СБП ожидают 35,2% респондентов. При этом 29,4% не согласны с тем, что СБП сможет полностью вытеснить карты при переводе средств.Более половины опрошенных (55%) отмечают, что популярность СБП значительно выросла в 2022 году по сравнению с 2021 годом. С этим частично согласны 29% респондентов. Однако, каждый шестой (16%) не заметил, согласно исследованию, роста популярности такого вида платежей.Кроме быстрых платежей свою нишу на платежном рынке начинает занимать оплата по QR-коду - 28% граждан уверены, что она может полностью заменить собой традиционные банковские карты, а 35% частично согласны с этим. При этом "37% респондентов считают, что данный сценарий невозможен", заключили аналитики.В ходе исследования специалисты опросили чуть более 1000 россиян по всей стране в возрасте старше 18 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, общество