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Треть россиян считают, что СБП заменит карточные платежи, показал опрос - РИА Новости, 24.05.2022
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Треть россиян считают, что СБП заменит карточные платежи, показал опрос
Треть россиян считают, что СБП заменит карточные платежи, показал опрос - РИА Новости, 24.05.2022
Треть россиян считают, что СБП заменит карточные платежи, показал опрос
Система быстрых платежей (СБП) сможет заменить привычные банковские карты при переводе средств, так считают более трети россиян, в свою очередь еще одним... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T04:07
2022-05-24T04:07
экономика
россия
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Система быстрых платежей (СБП) сможет заменить привычные банковские карты при переводе средств, так считают более трети россиян, в свою очередь еще одним конкурентом на этом рынке, по мнению граждан, могут стать QR-коды, говорится в исследовании банка "Хоум кредит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В свою очередь частичную замену карточных платежей на СБП ожидают 35,2% респондентов. При этом 29,4% не согласны с тем, что СБП сможет полностью вытеснить карты при переводе средств.Более половины опрошенных (55%) отмечают, что популярность СБП значительно выросла в 2022 году по сравнению с 2021 годом. С этим частично согласны 29% респондентов. Однако, каждый шестой (16%) не заметил, согласно исследованию, роста популярности такого вида платежей.Кроме быстрых платежей свою нишу на платежном рынке начинает занимать оплата по QR-коду - 28% граждан уверены, что она может полностью заменить собой традиционные банковские карты, а 35% частично согласны с этим. При этом "37% респондентов считают, что данный сценарий невозможен", заключили аналитики.В ходе исследования специалисты опросили чуть более 1000 россиян по всей стране в возрасте старше 18 лет.
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экономика, россия, общество
04:07 24.05.2022
 
Треть россиян считают, что СБП заменит карточные платежи, показал опрос

Опрос "Хоум кредит": 35,4 процента россиян считают, что СБП заменит карточные платежи

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Система быстрых платежей (СБП) сможет заменить привычные банковские карты при переводе средств, так считают более трети россиян, в свою очередь еще одним конкурентом на этом рынке, по мнению граждан, могут стать QR-коды, говорится в исследовании банка "Хоум кредит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Многие респонденты считают, что возможности СБП по переводу средств могут полностью заменить собой традиционные банковские карты. 35,4% респондентов полностью согласны с тем, что это возможно", - выяснили специалисты. Они добавили, что наиболее популярно такое мнение в Южном федеральном округе (49%), наименее - в Северо-Западном ФО.
В свою очередь частичную замену карточных платежей на СБП ожидают 35,2% респондентов. При этом 29,4% не согласны с тем, что СБП сможет полностью вытеснить карты при переводе средств.
Более половины опрошенных (55%) отмечают, что популярность СБП значительно выросла в 2022 году по сравнению с 2021 годом. С этим частично согласны 29% респондентов. Однако, каждый шестой (16%) не заметил, согласно исследованию, роста популярности такого вида платежей.
Кроме быстрых платежей свою нишу на платежном рынке начинает занимать оплата по QR-коду - 28% граждан уверены, что она может полностью заменить собой традиционные банковские карты, а 35% частично согласны с этим. При этом "37% респондентов считают, что данный сценарий невозможен", заключили аналитики.
В ходе исследования специалисты опросили чуть более 1000 россиян по всей стране в возрасте старше 18 лет.
Стенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 13:17
ВТБ запустил возможность сбора чаевых через СБП
 
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