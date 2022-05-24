https://ria.ru/20220524/perevody-1790292684.html
Треть россиян считают, что СБП заменит карточные платежи, показал опрос
Треть россиян считают, что СБП заменит карточные платежи, показал опрос - РИА Новости, 24.05.2022
Треть россиян считают, что СБП заменит карточные платежи, показал опрос
Система быстрых платежей (СБП) сможет заменить привычные банковские карты при переводе средств, так считают более трети россиян, в свою очередь еще одним... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T04:07
2022-05-24T04:07
2022-05-24T04:07
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Система быстрых платежей (СБП) сможет заменить привычные банковские карты при переводе средств, так считают более трети россиян, в свою очередь еще одним конкурентом на этом рынке, по мнению граждан, могут стать QR-коды, говорится в исследовании банка "Хоум кредит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В свою очередь частичную замену карточных платежей на СБП ожидают 35,2% респондентов. При этом 29,4% не согласны с тем, что СБП сможет полностью вытеснить карты при переводе средств.Более половины опрошенных (55%) отмечают, что популярность СБП значительно выросла в 2022 году по сравнению с 2021 годом. С этим частично согласны 29% респондентов. Однако, каждый шестой (16%) не заметил, согласно исследованию, роста популярности такого вида платежей.Кроме быстрых платежей свою нишу на платежном рынке начинает занимать оплата по QR-коду - 28% граждан уверены, что она может полностью заменить собой традиционные банковские карты, а 35% частично согласны с этим. При этом "37% респондентов считают, что данный сценарий невозможен", заключили аналитики.В ходе исследования специалисты опросили чуть более 1000 россиян по всей стране в возрасте старше 18 лет.
https://ria.ru/20220504/vtb-1786782458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, общество
Треть россиян считают, что СБП заменит карточные платежи, показал опрос
Опрос "Хоум кредит": 35,4 процента россиян считают, что СБП заменит карточные платежи
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Система быстрых платежей (СБП) сможет заменить привычные банковские карты при переводе средств, так считают более трети россиян, в свою очередь еще одним конкурентом на этом рынке, по мнению граждан, могут стать QR-коды, говорится в исследовании банка "Хоум кредит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Многие респонденты считают, что возможности СБП по переводу средств могут полностью заменить собой традиционные банковские карты. 35,4% респондентов полностью согласны с тем, что это возможно", - выяснили специалисты. Они добавили, что наиболее популярно такое мнение в Южном федеральном округе (49%), наименее - в Северо-Западном ФО.
В свою очередь частичную замену карточных платежей на СБП ожидают 35,2% респондентов. При этом 29,4% не согласны с тем, что СБП сможет полностью вытеснить карты при переводе средств.
Более половины опрошенных (55%) отмечают, что популярность СБП значительно выросла в 2022 году по сравнению с 2021 годом. С этим частично согласны 29% респондентов. Однако, каждый шестой (16%) не заметил, согласно исследованию, роста популярности такого вида платежей.
Кроме быстрых платежей свою нишу на платежном рынке начинает занимать оплата по QR-коду - 28% граждан уверены, что она может полностью заменить собой традиционные банковские карты, а 35% частично согласны с этим. При этом "37% респондентов считают, что данный сценарий невозможен", заключили аналитики.
В ходе исследования специалисты опросили чуть более 1000 россиян по всей стране в возрасте старше 18 лет.