https://ria.ru/20220524/patrulirovanie-1790398175.html

Россия и Китай провели совместное 13-часовое авиапатрулирование

Россия и Китай провели совместное 13-часовое авиапатрулирование - РИА Новости, 24.05.2022

Россия и Китай провели совместное 13-часовое авиапатрулирование

Стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:20

2022-05-24T14:20

2022-05-24T20:07

россия

китай

войска воздушно-космической обороны

безопасность

народно-освободительная армия китая

ту-95

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии."Двадцать четвертого мая 2022 г. Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около 13 часов. Истребительное сопровождение группы бомбардировщиков обеспечили самолеты Су-30см Воздушно-космических сил."На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи, F-15 ВВС Японии", - добавили в Минобороны. В военном ведомстве рассказали, что в ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.Мероприятие прошло в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран, отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220524/tu-95ms-1790490589.html

россия

китай

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Совместное воздушное патрулирование ВКС России и ВВС Китая. Кадры Минобороны РФ Стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии. 2022-05-24T14:20 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, войска воздушно-космической обороны, безопасность, народно-освободительная армия китая, ту-95