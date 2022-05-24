https://ria.ru/20220524/patrulirovanie-1790398175.html
Россия и Китай провели совместное 13-часовое авиапатрулирование
Россия и Китай провели совместное 13-часовое авиапатрулирование - РИА Новости, 24.05.2022
Россия и Китай провели совместное 13-часовое авиапатрулирование
Стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:20
2022-05-24T14:20
2022-05-24T20:07
россия
китай
войска воздушно-космической обороны
безопасность
народно-освободительная армия китая
ту-95
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790402431_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79797d58a2fad6f1490a94176a6af495.jpg
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии."Двадцать четвертого мая 2022 г. Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около 13 часов. Истребительное сопровождение группы бомбардировщиков обеспечили самолеты Су-30см Воздушно-космических сил."На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи, F-15 ВВС Японии", - добавили в Минобороны. В военном ведомстве рассказали, что в ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.Мероприятие прошло в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220524/tu-95ms-1790490589.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790402431_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_54ebab0339972072bdc0ea0b79020cbe.jpg
Совместное воздушное патрулирование ВКС России и ВВС Китая. Кадры Минобороны РФ
Стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.
2022-05-24T14:20
true
PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, войска воздушно-космической обороны, безопасность, народно-освободительная армия китая, ту-95
14:20 24.05.2022 (обновлено: 20:07 24.05.2022)
Россия и Китай провели совместное 13-часовое авиапатрулирование
Российский самолет Ту-95МС и китайский Хун-6К провели совместное патрулирование в АТР