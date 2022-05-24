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Пассажиропоток на "дачных" маршрутах Подмосковья вырос на 10% - РИА Новости, 24.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220524/passazhiropotok-1790371821.html
Пассажиропоток на "дачных" маршрутах Подмосковья вырос на 10%
Пассажиропоток на "дачных" маршрутах Подмосковья вырос на 10% - РИА Новости, 24.05.2022
Пассажиропоток на "дачных" маршрутах Подмосковья вырос на 10%
Пассажиропоток на маршрутах "Мострансавто" к садовым и дачным товариществам Московской области вырос на 10%, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:04
2022-05-24T13:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
дмитров
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Пассажиропоток на маршрутах "Мострансавто" к садовым и дачным товариществам Московской области вырос на 10%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.На сегодняшний день в регионе действует 41 маршрут к более, чем 680 дачным и садовым товариществам. С начала апреля по этим маршрутам совершено 90 тысяч поездок."Пассажиропоток на дачных маршрутах вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова зампреда областного правительства Анны Кротовой.Наиболее популярным маршрутом у дачников остается "Дмитров - Липино - Канал имени Москвы", по которому совершено более 15 тысяч поездок.
https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785342398.html
московская область (подмосковье)
дмитров
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московская область (подмосковье), мострансавто, дмитров, лапино
13:04 24.05.2022
 

Пассажиропоток на "дачных" маршрутах Подмосковья вырос на 10%

© Фото : МострансавтоАвтобус компании Мострансавто
Автобус компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото : Мострансавто
Автобус компании Мострансавто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Пассажиропоток на маршрутах "Мострансавто" к садовым и дачным товариществам Московской области вырос на 10%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
На сегодняшний день в регионе действует 41 маршрут к более, чем 680 дачным и садовым товариществам. С начала апреля по этим маршрутам совершено 90 тысяч поездок.
"Пассажиропоток на дачных маршрутах вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова зампреда областного правительства Анны Кротовой.
Наиболее популярным маршрутом у дачников остается "Дмитров - Липино - Канал имени Москвы", по которому совершено более 15 тысяч поездок.
Дачи в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 16:25Новости Подмосковья
Свыше 100 тысяч домов Подмосковья не имеют регистрации права собственности
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МострансавтоДмитровЛапино
 
 
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