https://ria.ru/20220524/passazhiropotok-1790371821.html

Пассажиропоток на "дачных" маршрутах Подмосковья вырос на 10%

Пассажиропоток на "дачных" маршрутах Подмосковья вырос на 10% - РИА Новости, 24.05.2022

Пассажиропоток на "дачных" маршрутах Подмосковья вырос на 10%

Пассажиропоток на маршрутах "Мострансавто" к садовым и дачным товариществам Московской области вырос на 10%, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:04

2022-05-24T13:04

2022-05-24T13:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

дмитров

лапино

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Пассажиропоток на маршрутах "Мострансавто" к садовым и дачным товариществам Московской области вырос на 10%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.На сегодняшний день в регионе действует 41 маршрут к более, чем 680 дачным и садовым товариществам. С начала апреля по этим маршрутам совершено 90 тысяч поездок."Пассажиропоток на дачных маршрутах вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова зампреда областного правительства Анны Кротовой.Наиболее популярным маршрутом у дачников остается "Дмитров - Липино - Канал имени Москвы", по которому совершено более 15 тысяч поездок.

https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785342398.html

московская область (подмосковье)

дмитров

лапино

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), мострансавто, дмитров, лапино