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В Херсонской области восстановят памятник Ленину - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/pamyatnik-1790374450.html
В Херсонской области восстановят памятник Ленину
В Херсонской области восстановят памятник Ленину - РИА Новости, 24.05.2022
В Херсонской области восстановят памятник Ленину
Памятник Владимиру Ленину демонтированный после переворота на Украине в 2014 году будет восстановлен и возвращен на прежнее место на центральной площади... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:15
2022-05-24T13:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
андрей турчак
марат хуснуллин
украина
херсонская область
россия
единая россия
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СКАДОВСК (Херсонская область), 24 мая - РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину демонтированный после переворота на Украине в 2014 году будет восстановлен и возвращен на прежнее место на центральной площади Скадовска, заявила РИА Новости первый заместитель главы военно-гражданской администрации Скадовского района Татьяна Калиновская."Как только произошел в четырнадцатом году злостный политический переворот, памятник был демонтирован и брошен на задворки комунхоза. Наша прежняя власть пыталась продать его, но он настолько тяжелый, это чистая бронза, около восьми тонн, что продать слава богу им не удалось. Поэтому мы будем возвращать этот памятник на то заслуженное место с которого его убрали. Это желание многих наших жителей. Люди просили не трогать этот памятник, но никто нас тогда не слушал", - сказала Калиновская.По словам представительницы действующей администрации памятник был подарен городу членом союза художников СССР из Скадовска в 1960-е годы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
https://ria.ru/20220524/melitopol-1790304817.html
https://ria.ru/20210910/lenin-1749530996.html
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владимир путин, андрей турчак, марат хуснуллин, украина, херсонская область , россия, единая россия, в мире
13:15 24.05.2022
 
В Херсонской области восстановят памятник Ленину

В центре Скадовска в Херсонской области восстановят памятник Ленину

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПамятник В. И. Ленину
Памятник В. И. Ленину - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Памятник В. И. Ленину. Архивное фото
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СКАДОВСК (Херсонская область), 24 мая - РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину демонтированный после переворота на Украине в 2014 году будет восстановлен и возвращен на прежнее место на центральной площади Скадовска, заявила РИА Новости первый заместитель главы военно-гражданской администрации Скадовского района Татьяна Калиновская.
"Как только произошел в четырнадцатом году злостный политический переворот, памятник был демонтирован и брошен на задворки комунхоза. Наша прежняя власть пыталась продать его, но он настолько тяжелый, это чистая бронза, около восьми тонн, что продать слава богу им не удалось. Поэтому мы будем возвращать этот памятник на то заслуженное место с которого его убрали. Это желание многих наших жителей. Люди просили не трогать этот памятник, но никто нас тогда не слушал", - сказала Калиновская.
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По словам представительницы действующей администрации памятник был подарен городу членом союза художников СССР из Скадовска в 1960-е годы.
"Это художественное произведение - памятник Владимиру Ильичу Ленину, был водружен на центральной площади возле стадиона, и он являлся не просто местом, где собирались наши граждане, а местом историческим. Так и называлась наша площадь - площадь Ленина, но это было в прежние времена", - добавила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинАндрей ТурчакМарат ХуснуллинУкраинаХерсонская областьРоссияЕдиная РоссияВ мире
 
 
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