https://ria.ru/20220524/pamyatnik-1790374450.html

В Херсонской области восстановят памятник Ленину

В Херсонской области восстановят памятник Ленину - РИА Новости, 24.05.2022

В Херсонской области восстановят памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину демонтированный после переворота на Украине в 2014 году будет восстановлен и возвращен на прежнее место на центральной площади... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:15

2022-05-24T13:15

2022-05-24T13:15

специальная военная операция на украине

владимир путин

андрей турчак

марат хуснуллин

украина

херсонская область

россия

единая россия

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СКАДОВСК (Херсонская область), 24 мая - РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину демонтированный после переворота на Украине в 2014 году будет восстановлен и возвращен на прежнее место на центральной площади Скадовска, заявила РИА Новости первый заместитель главы военно-гражданской администрации Скадовского района Татьяна Калиновская."Как только произошел в четырнадцатом году злостный политический переворот, памятник был демонтирован и брошен на задворки комунхоза. Наша прежняя власть пыталась продать его, но он настолько тяжелый, это чистая бронза, около восьми тонн, что продать слава богу им не удалось. Поэтому мы будем возвращать этот памятник на то заслуженное место с которого его убрали. Это желание многих наших жителей. Люди просили не трогать этот памятник, но никто нас тогда не слушал", - сказала Калиновская.По словам представительницы действующей администрации памятник был подарен городу членом союза художников СССР из Скадовска в 1960-е годы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.

https://ria.ru/20220524/melitopol-1790304817.html

https://ria.ru/20210910/lenin-1749530996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, андрей турчак, марат хуснуллин, украина, херсонская область , россия, единая россия, в мире