https://ria.ru/20220524/pamyat-1790349725.html
Патрушев отметил важность сохранения исторической памяти
Патрушев отметил важность сохранения исторической памяти - РИА Новости, 24.05.2022
Патрушев отметил важность сохранения исторической памяти
В России надо существенно увеличить объем госзаказа на произведения литературы и искусства, направленные на сохранение исторической памяти, заявил секретарь... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:02
2022-05-24T12:02
2022-05-24T12:02
общество
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В России надо существенно увеличить объем госзаказа на произведения литературы и искусства, направленные на сохранение исторической памяти, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Необходимо предусмотреть существенное наращивание масштабов государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, кинолент и телепрограмм, направленных на сохранение исторической памяти, воспитание гордости за нашу страну и формирование зрелого гражданского общества, ясно сознающего ответственность за ее развитие и процветание", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Только в этом случае мы сможем успешно противостоять тем угрозам и вызовам, которые формируются коллективным Западом для влияния на индивидуальное, групповое и общественное сознание", - подчеркнул секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20220412/pamyat-1783028068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, николай патрушев, совет безопасности рф
Патрушев отметил важность сохранения исторической памяти
Патрушев призвал увеличить госзаказ на произведения культуры по теме исторической памяти
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
В России надо существенно увеличить объем госзаказа на произведения литературы и искусства, направленные на сохранение исторической памяти, заявил
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Необходимо предусмотреть существенное наращивание масштабов государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, кинолент и телепрограмм, направленных на сохранение исторической памяти, воспитание гордости за нашу страну и формирование зрелого гражданского общества, ясно сознающего ответственность за ее развитие и процветание", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Только в этом случае мы сможем успешно противостоять тем угрозам и вызовам, которые формируются коллективным Западом для влияния на индивидуальное, групповое и общественное сознание", - подчеркнул секретарь Совбеза.