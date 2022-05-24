https://ria.ru/20220524/pamyat-1790349725.html

Патрушев отметил важность сохранения исторической памяти

Патрушев отметил важность сохранения исторической памяти - РИА Новости, 24.05.2022

Патрушев отметил важность сохранения исторической памяти

В России надо существенно увеличить объем госзаказа на произведения литературы и искусства, направленные на сохранение исторической памяти, заявил секретарь... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:02

2022-05-24T12:02

2022-05-24T12:02

общество

россия

николай патрушев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В России надо существенно увеличить объем госзаказа на произведения литературы и искусства, направленные на сохранение исторической памяти, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Необходимо предусмотреть существенное наращивание масштабов государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, кинолент и телепрограмм, направленных на сохранение исторической памяти, воспитание гордости за нашу страну и формирование зрелого гражданского общества, ясно сознающего ответственность за ее развитие и процветание", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Только в этом случае мы сможем успешно противостоять тем угрозам и вызовам, которые формируются коллективным Западом для влияния на индивидуальное, групповое и общественное сознание", - подчеркнул секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20220412/pamyat-1783028068.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, николай патрушев, совет безопасности рф