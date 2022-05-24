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Патрушев отметил важность сохранения исторической памяти - РИА Новости, 24.05.2022
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Патрушев отметил важность сохранения исторической памяти
Патрушев отметил важность сохранения исторической памяти - РИА Новости, 24.05.2022
Патрушев отметил важность сохранения исторической памяти
В России надо существенно увеличить объем госзаказа на произведения литературы и искусства, направленные на сохранение исторической памяти, заявил секретарь... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:02
2022-05-24T12:02
общество
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В России надо существенно увеличить объем госзаказа на произведения литературы и искусства, направленные на сохранение исторической памяти, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Необходимо предусмотреть существенное наращивание масштабов государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, кинолент и телепрограмм, направленных на сохранение исторической памяти, воспитание гордости за нашу страну и формирование зрелого гражданского общества, ясно сознающего ответственность за ее развитие и процветание", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Только в этом случае мы сможем успешно противостоять тем угрозам и вызовам, которые формируются коллективным Западом для влияния на индивидуальное, групповое и общественное сознание", - подчеркнул секретарь Совбеза.
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общество, россия, николай патрушев, совет безопасности рф
12:02 24.05.2022
 
Патрушев отметил важность сохранения исторической памяти

Патрушев призвал увеличить госзаказ на произведения культуры по теме исторической памяти

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В России надо существенно увеличить объем госзаказа на произведения литературы и искусства, направленные на сохранение исторической памяти, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Необходимо предусмотреть существенное наращивание масштабов государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, кинолент и телепрограмм, направленных на сохранение исторической памяти, воспитание гордости за нашу страну и формирование зрелого гражданского общества, ясно сознающего ответственность за ее развитие и процветание", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Только в этом случае мы сможем успешно противостоять тем угрозам и вызовам, которые формируются коллективным Западом для влияния на индивидуальное, групповое и общественное сознание", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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ОбществоРоссияНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФ
 
 
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