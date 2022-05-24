https://ria.ru/20220524/otnosheniya-1790290295.html

Лавров: Россия серьезно подумает, стоит ли возобновлять отношения с Западом

Лавров: Россия серьезно подумает, стоит ли возобновлять отношения с Западом - РИА Новости, 24.05.2022

Лавров: Россия серьезно подумает, стоит ли возобновлять отношения с Западом

Россия, если Запад захочет что-то предложить в плане восстановления отношений, серьезно подумает, нужно ли это ей. С таким заявлением выступил глава МИД Сергей... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T02:03

2022-05-24T02:03

2022-05-24T02:03

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россия

сергей лавров

украина

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сша

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия, если Запад захочет что-то предложить в плане восстановления отношений, серьезно подумает, нужно ли это ей. С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова "Сто вопросов лидеру".Официальная Москва, подчеркнул Лавров, будет полагаться только на себя и государства, ведущие независимую политику и доказавшие свою надежность.Русофобская позицияЛавров признался, что поражен тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию."Я поразился тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию, поощряя русофобию на бытовом уровне", - сказал министр.Он добавил, что сейчас под воздействием этой русофобии политологи стали обращать внимание на западные описания России в прошлом. При этом Лавров отметил, что "сейчас, правда, раздаются здравые голоса, когда люди возмущаются решениями запретить преподавание в западных школах Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, менять названия улиц".Москва, по словам дипломата, отмечает попытки правительств многих западных стран подыгрывать русофобским проявлениям на бытовом уровне. "Это тревожит", - особенно подчеркнул Лавров."Не знают, что такое Россия"Западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России "на поле боя", наверное, плохо учились в школе и не знают, что она из себя представляет, заявил также Лавров.Самый перспективный регионГоворя о Евразии, министр выразил уверенность, что она становится самым перспективным регионом мира, России надо заниматься ее обустройством, не используя чужие инструменты."Так сошлось, что Евразия становится самым перспективным регионом мира. Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои", - сказал глава дипломатического ведомства.Министр добавил, что это не так сложно сделать.Ситуация на УкраинеРоссия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны в ответ ввели против России санкции. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против Москвы, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом". Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки этим странам.При этом многие страны Азии, Южной Америки и Африки, традиционно придерживающиеся внеблокового подхода во внешней политике, решительно отказались поддержать антироссийские санкции. Большинство государств Ближнего Востока также выступают со сдержанных позиций по ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

https://ria.ru/20220517/oploshnost-1788926742.html

https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790289099.html

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украина

европа

сша

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в мире, россия, сергей лавров, украина, европа, сша