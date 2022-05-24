https://ria.ru/20220524/osveschenie-1790425408.html
Искусственным электроосвещением оборудуют 12 участков ставропольских дорог
Искусственным электроосвещением оборудуют 12 участков ставропольских дорог - РИА Новости, 24.05.2022
Искусственным электроосвещением оборудуют 12 участков ставропольских дорог
На 12 участках региональных автодорог Ставропольского края планируется обустроить стационарное искусственное электроосвещение, сообщает краевое министерство... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:53
2022-05-24T15:53
2022-05-24T15:53
ставропольский край
общество
автомобильные дороги
благоустройство
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. На 12 участках региональных автодорог Ставропольского края планируется обустроить стационарное искусственное электроосвещение, сообщает краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта.Работы на более чем 30 километрах будут выполнены в рамках краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы"."Это беспрецедентный рост. Так, за последние три года в рамках программы искусственное освещение было обустроено на участках порядка 9 километрах", - отмечается в сообщении ведомства."Освещение обустраиваем на участках региональных дорог, проходящих через населенные пункты. Это очень важная работа, так как правильная организация освещения автомобильных дорог является важной составляющей безопасного передвижения для всех участников дорожного движения. Практика показывает, что зачастую именно хорошее освещение дает водителям необходимый обзор и дополнительное время, чтобы правильно среагировать на ту или иную дорожную ситуацию", - сказал глава краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа.Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения находится на особом контроле у губернатора Ставропольского края.
https://ria.ru/20220523/remont-1790252155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, автомобильные дороги, благоустройство
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. На 12 участках региональных автодорог Ставропольского края планируется обустроить стационарное искусственное электроосвещение, сообщает краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта.
Работы на более чем 30 километрах будут выполнены в рамках краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы".
"Это беспрецедентный рост. Так, за последние три года в рамках программы искусственное освещение было обустроено на участках порядка 9 километрах", - отмечается в сообщении ведомства.
"Освещение обустраиваем на участках региональных дорог, проходящих через населенные пункты. Это очень важная работа, так как правильная организация освещения автомобильных дорог является важной составляющей безопасного передвижения для всех участников дорожного движения. Практика показывает, что зачастую именно хорошее освещение дает водителям необходимый обзор и дополнительное время, чтобы правильно среагировать на ту или иную дорожную ситуацию", - сказал глава краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа.
Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения находится на особом контроле у губернатора Ставропольского края
.