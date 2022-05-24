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В Чехии выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Чехии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
В Чехии выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Чехии подтвержден первый случай обезьяньей оспы, сообщил во вторник журналистам глава Объединения инфекционной медицины Чешского медицинского общества Павел... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:51
2022-05-24T14:51
2022-05-24T15:12
в мире
чехия
оспа обезьян
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ПРАГА, 24 мая – РИА Новости. В Чехии подтвержден первый случай обезьяньей оспы, сообщил во вторник журналистам глава Объединения инфекционной медицины Чешского медицинского общества Павел Длоуги."В Чехии зафиксирован первый случай обезьяньей оспы, это подтвердил Государственный медицинский институт (ГМИ). Пациент с этим заболеванием находится в Центральном военном госпитале", - сказал Длоуги.Более подробные сообщения по данной теме от представителей ГМИ и госпиталя ожидаются в ближайшие часы.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, оспа обезьян
14:51 24.05.2022 (обновлено: 15:12 24.05.2022)
В Чехии выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Чехии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
ПРАГА, 24 мая – РИА Новости. В Чехии подтвержден первый случай обезьяньей оспы, сообщил во вторник журналистам глава Объединения инфекционной медицины Чешского медицинского общества Павел Длоуги.
"В Чехии
зафиксирован первый случай обезьяньей оспы, это подтвердил Государственный медицинский институт (ГМИ). Пациент с этим заболеванием находится в Центральном военном госпитале", - сказал Длоуги.
Более подробные сообщения по данной теме от представителей ГМИ и госпиталя ожидаются в ближайшие часы.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.