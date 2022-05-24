https://ria.ru/20220524/ospa-1790337448.html
Число случаев заражения оспой обезьян среди людей превысило 130
Число случаев заражения оспой обезьян среди людей превысило 130 - РИА Новости, 24.05.2022
Число случаев заражения оспой обезьян среди людей превысило 130
Всемирная организация здравоохранения выявила 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, следует из данных, представленных во время специальной сессии... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:27
2022-05-24T11:27
2022-05-24T12:48
в мире
воз
оспа обезьян
испания
судан
аргентина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЖЕНЕВА, 24 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения выявила 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, следует из данных, представленных во время специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.По состоянию на 23 мая об обнаруженных случаях сообщили семнадцать неэндемичных стран, еще два государства — Судан и Аргентина — расследуют предполагаемые заражения. Наибольшее число заражений зарегистрировали в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).Отмечается, что еще 106 случаев заболевания расследуются, из них 51 — в Испании.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми. Зачастую болезнь протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых появляются осложнения.Первые симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, боли в спине, озноб и истощение. Может появиться сыпь, прежде всего на лице, а затем и на других частях тела.На 23 мая Роспотребнадзор не выявил в России ни одного случая инфицирования этим вирусом, а вероятность завоза регулятор оценивает как низкую. Тем не менее в стране имеется достаточное количество реагентов, чтобы определить заражение.
https://ria.ru/20220520/virus-1789711807.html
https://ria.ru/20220524/ospa-1790289592.html
испания
судан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз, оспа обезьян, испания, судан, аргентина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:27 24.05.2022 (обновлено: 12:48 24.05.2022)
Число случаев заражения оспой обезьян среди людей превысило 130
ВОЗ: уже 131 человек заразился оспой обезьян, еще 106 случаев расследуют
ЖЕНЕВА, 24 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения выявила 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, следует из данных, представленных во время специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
По состоянию на 23 мая об обнаруженных случаях сообщили семнадцать неэндемичных стран, еще два государства — Судан
и Аргентина — расследуют предполагаемые заражения. Наибольшее число заражений зарегистрировали в Испании
(40), Португалии
(37) и Великобритании
(20).
Отмечается, что еще 106 случаев заболевания расследуются, из них 51 — в Испании.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми. Зачастую болезнь протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых появляются осложнения.
Первые симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, боли в спине, озноб и истощение. Может появиться сыпь, прежде всего на лице, а затем и на других частях тела.
На 23 мая Роспотребнадзор
не выявил в России ни одного случая инфицирования этим вирусом, а вероятность завоза регулятор оценивает как низкую. Тем не менее в стране имеется достаточное количество реагентов, чтобы определить заражение.