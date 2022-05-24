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Число случаев заражения оспой обезьян среди людей превысило 130 - РИА Новости, 24.05.2022
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Число случаев заражения оспой обезьян среди людей превысило 130
Число случаев заражения оспой обезьян среди людей превысило 130 - РИА Новости, 24.05.2022
Число случаев заражения оспой обезьян среди людей превысило 130
Всемирная организация здравоохранения выявила 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, следует из данных, представленных во время специальной сессии... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:27
2022-05-24T12:48
в мире
воз
оспа обезьян
испания
судан
аргентина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЖЕНЕВА, 24 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения выявила 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, следует из данных, представленных во время специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.По состоянию на 23 мая об обнаруженных случаях сообщили семнадцать неэндемичных стран, еще два государства — Судан и Аргентина — расследуют предполагаемые заражения. Наибольшее число заражений зарегистрировали в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).Отмечается, что еще 106 случаев заболевания расследуются, из них 51 — в Испании.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми. Зачастую болезнь протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых появляются осложнения.Первые симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, боли в спине, озноб и истощение. Может появиться сыпь, прежде всего на лице, а затем и на других частях тела.На 23 мая Роспотребнадзор не выявил в России ни одного случая инфицирования этим вирусом, а вероятность завоза регулятор оценивает как низкую. Тем не менее в стране имеется достаточное количество реагентов, чтобы определить заражение.
https://ria.ru/20220520/virus-1789711807.html
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в мире, воз, оспа обезьян, испания, судан, аргентина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:27 24.05.2022 (обновлено: 12:48 24.05.2022)
 
Число случаев заражения оспой обезьян среди людей превысило 130

ВОЗ: уже 131 человек заразился оспой обезьян, еще 106 случаев расследуют

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения выявила 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, следует из данных, представленных во время специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
По состоянию на 23 мая об обнаруженных случаях сообщили семнадцать неэндемичных стран, еще два государства — Судан и Аргентина — расследуют предполагаемые заражения. Наибольшее число заражений зарегистрировали в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).
Отмечается, что еще 106 случаев заболевания расследуются, из них 51 — в Испании.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми. Зачастую болезнь протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых появляются осложнения.
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20 мая, 14:35Наука
Есть смертельные случаи: почему вирус оспы обезьян вышел из-под контроля
Первые симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, боли в спине, озноб и истощение. Может появиться сыпь, прежде всего на лице, а затем и на других частях тела.
На 23 мая Роспотребнадзор не выявил в России ни одного случая инфицирования этим вирусом, а вероятность завоза регулятор оценивает как низкую. Тем не менее в стране имеется достаточное количество реагентов, чтобы определить заражение.
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Иммунолог назвал настораживающую особенность вспышки оспы обезьян
 
В миреВОЗОспа обезьянИспанияСуданАргентинаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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