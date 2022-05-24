https://ria.ru/20220524/oruzhie-1790373783.html

Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу

Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022

Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу

Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:12

2022-05-24T13:12

2022-05-24T13:58

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

одкб

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.На прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ Шойгу напомнил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения её безъядерного и нейтрального статуса."Опасаясь разгрома украинских войск, Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия. Развёрнута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наёмников превысило шесть тысяч человек", - сказал министр.

https://ria.ru/20220523/postavki-1790134245.html

россия

украина

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Шойгу: Запад организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск Шойгу: Запад организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск 2022-05-24T13:12 true PT0M14S

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Ольга Маркова

в мире, россия, украина, одкб, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)