https://ria.ru/20220524/oruzhie-1790373783.html
Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу
Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу
Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:12
2022-05-24T13:12
2022-05-24T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
одкб
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.На прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ Шойгу напомнил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения её безъядерного и нейтрального статуса."Опасаясь разгрома украинских войск, Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия. Развёрнута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наёмников превысило шесть тысяч человек", - сказал министр.
https://ria.ru/20220523/postavki-1790134245.html
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Шойгу: Запад организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск
Шойгу: Запад организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск
2022-05-24T13:12
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, одкб, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:12 24.05.2022 (обновлено: 13:58 24.05.2022)
Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу
Шойгу: Запад экстренно организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома ВСУ