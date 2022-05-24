https://ria.ru/20220524/oruzhie-1790372841.html
Шойгу рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи оружия на Украине
Шойгу рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи оружия на Украине - РИА Новости, 24.05.2022
Шойгу рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи оружия на Украине
Националисты на Украине показательно расстреливают отказавшихся участвовать в боевых действиях, мирные граждане используются в качестве живого щита, а... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:07
2022-05-24T13:07
2022-05-24T13:07
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Националисты на Украине показательно расстреливают отказавшихся участвовать в боевых действиях, мирные граждане используются в качестве живого щита, а освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовому разгулу преступности, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу."Националисты проводят показательные расстрелы отказавшихся участвовать в боевых действиях, блокируют выход мирных граждан из городов, используя их в качестве живого щита, а в жилых кварталах рассредоточивают танки и артиллерию. Освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовым случаям насилия, грабежей и мародёрства", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.Шойгу отметил, что многочисленные факты пыток и зверских убийств российских военнопленных также известны, это не скрывается.
https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Шойгу рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи оружия на Украине
Глава Минобороны Шойгу: раздача оружия на Украине привела к разгулу преступности
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Националисты на Украине показательно расстреливают отказавшихся участвовать в боевых действиях, мирные граждане используются в качестве живого щита, а освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовому разгулу преступности, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.
"Националисты проводят показательные расстрелы отказавшихся участвовать в боевых действиях, блокируют выход мирных граждан из городов, используя их в качестве живого щита, а в жилых кварталах рассредоточивают танки и артиллерию. Освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовым случаям насилия, грабежей и мародёрства", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.
Шойгу отметил, что многочисленные факты пыток и зверских убийств российских военнопленных также известны, это не скрывается.