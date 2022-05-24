https://ria.ru/20220524/orden-1790431417.html
Мурманская многодетная семья получила орден "Родительская слава"
Мурманская многодетная семья получила орден "Родительская слава" - РИА Новости, 24.05.2022
Мурманская многодетная семья получила орден "Родительская слава"
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вручил государственную награду — орден... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:02
2022-05-24T16:02
2022-05-24T16:02
мурманская область
общество
мурманская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_57d5467eb6710866224e2fbf950549f3.jpg
МУРМАНСК, 24 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вручил государственную награду — орден "Родительская слава" семье Халитовых из Мурманска, которая воспитывает десять детей, сообщили в министерстве информационной политики региона."Это высокая государственная награда за ваши заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Воспитать ребенка, развить его как личность – чрезвычайно важное дело. Это ежедневная ответственность, кропотливый труд и благородная миссия. Вам удалось создать семью, в которой дети растут и всесторонне развиваются в атмосфере любви, спокойствия и взаимоуважения", - сказал Гуцан, который находится в Мурманской области с рабочим визитом.Полпред отметил, что главная ценность семьи Халитовых – воспитание милосердия, доброты к ближним, глубокой порядочности, терпимости, взаимовыручки. "Только с такими жизненными ценностями мы сможем идти вперед, добиваться процветания и благополучия нашей страны... Такие семьи, несомненно, достояние нашей страны", – поздравил семью Халитовых Гуцан."Мы искренне стараемся воспитать наших детей достойными гражданами. Учим взаимовыручке, уважению, трудолюбию, ответственности, прививаем любовь к учебе, развиваем творческие способности и радуемся их успехам", – сказал в ответном слове Махмут Халитов.У Светланы и Махмута Халитовых 10 детей. Светлана Георгиевна имеет музыкальное образование. Махмут Максутович работает слесарем-ремонтником в филиале "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка"."Любовь – это труд. В жизни приходится многому учиться: терпению, любви. Всего этого можно достигнуть только в семье, благодаря совместному общению, преодолению трудностей", – рассказала Светлана Халитова.Как отметил глава семьи, главное – это научить детей добру. Супруги всегда мечтали о большой и дружной семье. Сейчас у Светланы и Махмута шесть дочерей и четыре сына, старшей дочери 23 года, младшей не исполнилось и двух лет.Орденом "Родительская слава" награждаются граждане Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.Ранее власти Мурманской области приняли решение о единовременной выплате семьям - кавалерам ордена "Родительская слава" в 5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220516/vyplata-1788741198.html
https://ria.ru/20220425/veterany-1785251493.html
мурманская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_98e434d251726056e1aa1b841cfeb477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мурманская область, россия
Мурманская многодетная семья получила орден "Родительская слава"
Мурманская семья с 10 детьми получила орден "Родительская слава"
МУРМАНСК, 24 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вручил государственную награду — орден "Родительская слава" семье Халитовых из Мурманска, которая воспитывает десять детей, сообщили в министерстве информационной политики региона.
"Это высокая государственная награда за ваши заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Воспитать ребенка, развить его как личность – чрезвычайно важное дело. Это ежедневная ответственность, кропотливый труд и благородная миссия. Вам удалось создать семью, в которой дети растут и всесторонне развиваются в атмосфере любви, спокойствия и взаимоуважения", - сказал Гуцан, который находится в Мурманской области
с рабочим визитом.
Полпред отметил, что главная ценность семьи Халитовых – воспитание милосердия, доброты к ближним, глубокой порядочности, терпимости, взаимовыручки. "Только с такими жизненными ценностями мы сможем идти вперед, добиваться процветания и благополучия нашей страны... Такие семьи, несомненно, достояние нашей страны", – поздравил семью Халитовых Гуцан.
"Мы искренне стараемся воспитать наших детей достойными гражданами. Учим взаимовыручке, уважению, трудолюбию, ответственности, прививаем любовь к учебе, развиваем творческие способности и радуемся их успехам", – сказал в ответном слове Махмут Халитов.
У Светланы и Махмута Халитовых 10 детей. Светлана Георгиевна имеет музыкальное образование. Махмут Максутович работает слесарем-ремонтником в филиале "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка".
"Любовь – это труд. В жизни приходится многому учиться: терпению, любви. Всего этого можно достигнуть только в семье, благодаря совместному общению, преодолению трудностей", – рассказала Светлана Халитова.
Как отметил глава семьи, главное – это научить детей добру. Супруги всегда мечтали о большой и дружной семье. Сейчас у Светланы и Махмута шесть дочерей и четыре сына, старшей дочери 23 года, младшей не исполнилось и двух лет.
Орденом "Родительская слава" награждаются граждане Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Ранее власти Мурманской области приняли решение о единовременной выплате семьям - кавалерам ордена "Родительская слава" в 5 миллионов рублей.
Другие новости региона читайте здесь>>