https://ria.ru/20220524/orden-1790431417.html

Мурманская многодетная семья получила орден "Родительская слава"

Мурманская многодетная семья получила орден "Родительская слава" - РИА Новости, 24.05.2022

Мурманская многодетная семья получила орден "Родительская слава"

Полномочный представитель​ президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе​ Александр Гуцан вручил государственную награду — орден... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:02

2022-05-24T16:02

2022-05-24T16:02

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МУРМАНСК, 24 мая - РИА Новости. Полномочный представитель​ президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе​ Александр Гуцан вручил государственную награду — орден "Родительская слава" семье Халитовых из Мурманска, которая воспитывает десять детей, сообщили в министерстве информационной политики региона."Это высокая государственная награда за ваши заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Воспитать ребенка, развить его как личность – чрезвычайно важное дело. Это ежедневная ответственность, кропотливый труд и благородная миссия. Вам удалось создать семью, в которой дети растут и всесторонне развиваются в атмосфере любви, спокойствия и взаимоуважения", - сказал Гуцан, который находится в Мурманской области с рабочим визитом.Полпред отметил, что главная ценность семьи Халитовых – воспитание милосердия, доброты к ближним, глубокой порядочности, терпимости, взаимовыручки. "Только с такими жизненными ценностями мы сможем идти вперед, добиваться процветания и благополучия нашей страны... Такие семьи, несомненно, достояние нашей страны", – поздравил семью Халитовых Гуцан."Мы искренне стараемся воспитать наших детей достойными гражданами. Учим взаимовыручке, уважению, трудолюбию, ответственности, прививаем любовь к учебе, развиваем творческие способности и радуемся их успехам", – сказал в ответном слове Махмут Халитов.​​У Светланы и Махмута Халитовых 10 детей. Светлана Георгиевна имеет музыкальное образование. Махмут Максутович работает слесарем-ремонтником в филиале "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка".​"Любовь – это труд. В жизни приходится многому учиться: терпению, любви. Всего этого можно достигнуть только в семье, благодаря совместному общению, преодолению трудностей", – рассказала Светлана Халитова.​Как отметил глава семьи, главное – это научить детей добру. Супруги всегда мечтали о большой и дружной семье. Сейчас у Светланы и Махмута шесть дочерей и четыре сына, старшей дочери 23 года, младшей не исполнилось и двух лет.Орденом "Родительская слава" награждаются граждане Российской​ Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.Ранее власти Мурманской области приняли решение о единовременной выплате семьям - кавалерам ордена "Родительская слава" в 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220516/vyplata-1788741198.html

https://ria.ru/20220425/veterany-1785251493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, мурманская область, россия