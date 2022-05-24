https://ria.ru/20220524/operatsiya-1790370906.html

Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Шойгу

Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022

Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Шойгу

Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление и поддержку Киева со стороны Запада, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:02

2022-05-24T13:02

2022-05-24T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление и поддержку Киева со стороны Запада, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

https://ria.ru/20220507/pobeda-1787318806.html

украина

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр