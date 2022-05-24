https://ria.ru/20220524/operatsiya-1790370906.html
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Шойгу
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Шойгу
Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление и поддержку Киева со стороны Запада, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:02
2022-05-24T13:02
2022-05-24T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление и поддержку Киева со стороны Запада, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.
https://ria.ru/20220507/pobeda-1787318806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Шойгу
Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление со стороны Запада