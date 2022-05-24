Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/operatsiya-1790370906.html
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Шойгу
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Шойгу
Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление и поддержку Киева со стороны Запада, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:02
2022-05-24T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789654707_0:0:1714:964_1920x0_80_0_0_37cebc0893cb9e0a6a74449b910e47fb.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление и поддержку Киева со стороны Запада, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.
https://ria.ru/20220507/pobeda-1787318806.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789654707_104:0:1473:1027_1920x0_80_0_0_c299439f8acb9c08b2f3ed676a69c704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
13:02 24.05.2022
 
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Шойгу

Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление со стороны Запада

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФРабота реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) Град в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление и поддержку Киева со стороны Запада, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.
Уличное украшение ко Дню Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 08:00
Новая Россия и новый мир — после Победы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ШойгуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала