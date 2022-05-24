https://ria.ru/20220524/obyski-1790299817.html

В доме экс-президента Молдавии Додона идут обыски

В доме экс-президента Молдавии Додона идут обыски - РИА Новости, 24.05.2022

В доме экс-президента Молдавии Додона идут обыски

Антикоррупционная прокуратура Молдавии и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона, которого... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T07:44

2022-05-24T07:44

2022-05-24T14:19

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона, которого подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, сообщила РИА Новости представитель генпрокуратуры Марианна Керпек.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Додон встречается с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну.В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд Кишинева, но 17 мая Апелляционная палата отменила данное решение.Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. В апреле 2020 года МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Сам олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура республики настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20220523/moldaviya-1790119335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, молдавия