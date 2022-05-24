Рейтинг@Mail.ru
В доме экс-президента Молдавии Додона идут обыски - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/obyski-1790299817.html
В доме экс-президента Молдавии Додона идут обыски
В доме экс-президента Молдавии Додона идут обыски - РИА Новости, 24.05.2022
В доме экс-президента Молдавии Додона идут обыски
Антикоррупционная прокуратура Молдавии и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона, которого... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T07:44
2022-05-24T14:19
в мире
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790396064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47591d4e650319be0166f7136d0f91cf.jpg
КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона, которого подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, сообщила РИА Новости представитель генпрокуратуры Марианна Керпек.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Додон встречается с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну.В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд Кишинева, но 17 мая Апелляционная палата отменила данное решение.Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. В апреле 2020 года МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Сам олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура республики настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20220523/moldaviya-1790119335.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790396064_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8731ea5e033d0acfbae072b7b643dc66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
07:44 24.05.2022 (обновлено: 14:19 24.05.2022)
 
В доме экс-президента Молдавии Додона идут обыски

Антикоррупционная прокуратура и СБ Молдавии проводят обыски в доме экс-президента Додона

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкАнтикоррупционная прокуратура Молдавии и служба информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона
Антикоррупционная прокуратура Молдавии и служба информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в фотобанк
Антикоррупционная прокуратура Молдавии и служба информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона, которого подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, сообщила РИА Новости представитель генпрокуратуры Марианна Керпек.

"Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у Игоря Додона. Подробности предоставим позже", - заявила она.

В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Додон встречается с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну.
В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд Кишинева, но 17 мая Апелляционная палата отменила данное решение.
Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. В апреле 2020 года МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей.
На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Сам олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура республики настаивает на его экстрадиции на родину.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 11:55
В МИД заявили, что планы поставлять оружие НАТО в Молдавию вызывают вопросы
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала