ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР
ДНР: украинские войска выпустили 22 снаряда по Пантелеймоновке и Михайловке
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли поселки Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой народной республике, выпустив 22 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 07.45 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 07.50 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.