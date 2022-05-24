Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике крупнокалиберными снарядами, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 19.25 (совпадает с мск), по Горловке выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.