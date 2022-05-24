https://ria.ru/20220524/obstrel-1790375625.html

Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 24.05.2022

Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 12.00 мск вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:17

2022-05-24T13:17

2022-05-24T13:17

в мире

владимир путин

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник зафиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/donbass-1790366189.html

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, куйбышевский район, донецк (днр), украина, сцкк