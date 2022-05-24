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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 24.05.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T07:46

2022-05-24T07:46

2022-05-24T07:47

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:05 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

https://ria.ru/20220524/port-1790297680.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, днр, украина