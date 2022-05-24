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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 24.05.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T07:46
2022-05-24T07:47
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:05 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
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в мире, днр, украина
07:46 24.05.2022 (обновлено: 07:47 24.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:05 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
Херсонский морской порт - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
07:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРУкраина
 
 
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