https://ria.ru/20220524/nosorog-1790387959.html
В музее в Бурятии перекрасили фигуру носорога из сине-желтого в сине-серый
В музее в Бурятии перекрасили фигуру носорога из сине-желтого в сине-серый - РИА Новости, 24.05.2022
В музее в Бурятии перекрасили фигуру носорога из сине-желтого в сине-серый
Фигура шерстистого носорога напротив здания Художественного музея в Улан-Удэ была перекрашена из сине-желтого в сине-серый не по политическим мотивам, а из... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:52
2022-05-24T13:52
2022-05-24T13:52
россия
республика бурятия
улан-удэ
общество
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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Фигура шерстистого носорога напротив здания Художественного музея в Улан-Удэ была перекрашена из сине-желтого в сине-серый не по политическим мотивам, а из практических соображений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального музея Республики Бурятия.Ранее СМИ сообщили, что носорога около музея в Бурятии "денацифицировали", перекрасив из цветов, напоминающих украинский флаг, в серо-синюю гамму."Около фигуры шерстистого носорога часто играют дети. После дождя остаются грязные разводы, и нашему сотруднику приходилось довольно часто мыть фигуру. Мы решили, что серый цвет практичнее, требует меньше ухода. К тому же он согласуется с остальной архитектурой здания. Это решение никак не связано с политикой", - сказал собеседник агентства.В музее пояснили, что, строго говоря, носорог был выкрашен в зелено-бирюзовый и желтый цвета, а не сине-желтый. Сам шерстистый носорог является уже давно вымершим видом, который ранее обитал в этих местах.
https://ria.ru/20220419/kprf-1784306624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика бурятия, улан-удэ, общество
В музее в Бурятии перекрасили фигуру носорога из сине-желтого в сине-серый
В музее в Улан-Удэ объяснили, зачем перекрасили носорога из сине-желтого в сине-серый
КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Фигура шерстистого носорога напротив здания Художественного музея в Улан-Удэ была перекрашена из сине-желтого в сине-серый не по политическим мотивам, а из практических соображений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального музея Республики Бурятия.
Ранее СМИ сообщили, что носорога около музея в Бурятии "денацифицировали", перекрасив из цветов, напоминающих украинский флаг, в серо-синюю гамму.
"Около фигуры шерстистого носорога часто играют дети. После дождя остаются грязные разводы, и нашему сотруднику приходилось довольно часто мыть фигуру. Мы решили, что серый цвет практичнее, требует меньше ухода. К тому же он согласуется с остальной архитектурой здания. Это решение никак не связано с политикой", - сказал собеседник агентства.
В музее пояснили, что, строго говоря, носорог был выкрашен в зелено-бирюзовый и желтый цвета, а не сине-желтый. Сам шерстистый носорог является уже давно вымершим видом, который ранее обитал в этих местах.