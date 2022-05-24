https://ria.ru/20220524/neonatsizm-1790373486.html

Запад отрицает неонацизм на Украине, заявил Шойгу

Запад отрицает неонацизм на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022

Запад отрицает неонацизм на Украине, заявил Шойгу

Запад не только отрицает неонацизм на Украине, но и с почестями принимает у себя его представителей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:10

2022-05-24T13:10

2022-05-24T14:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одкб

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запад не только отрицает неонацизм на Украине, но и с почестями принимает у себя его представителей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.На прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ Шойгу отметил, что Запад отказывается признавать, в частности, факты пыток российских военнослужащих на Украине."Так называемые цивилизованные страны не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя представителей нацистских подразделений, замешанных в кровавых злодеяниях", - добавил министр.

https://ria.ru/20220505/neonatsizm-1787009292.html

украина

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Шойгу заявил об отрицании Западом неонацизма на Украине "Так называемые цивилизованные страны не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя представителей нацистских подразделений, замешанных в кровавых злодеяниях", - добавил министр. 2022-05-24T13:10 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу