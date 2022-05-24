https://ria.ru/20220524/neonatsizm-1790373486.html
Запад отрицает неонацизм на Украине, заявил Шойгу
Запад отрицает неонацизм на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
Запад отрицает неонацизм на Украине, заявил Шойгу
Запад не только отрицает неонацизм на Украине, но и с почестями принимает у себя его представителей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:10
2022-05-24T13:10
2022-05-24T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одкб
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запад не только отрицает неонацизм на Украине, но и с почестями принимает у себя его представителей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.На прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ Шойгу отметил, что Запад отказывается признавать, в частности, факты пыток российских военнослужащих на Украине."Так называемые цивилизованные страны не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя представителей нацистских подразделений, замешанных в кровавых злодеяниях", - добавил министр.
https://ria.ru/20220505/neonatsizm-1787009292.html
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Шойгу заявил об отрицании Западом неонацизма на Украине
"Так называемые цивилизованные страны не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя представителей нацистских подразделений, замешанных в кровавых злодеяниях", - добавил министр.
2022-05-24T13:10
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
13:10 24.05.2022 (обновлено: 14:15 24.05.2022)
Запад отрицает неонацизм на Украине, заявил Шойгу
Шойгу: Запад отрицает неонацизм на Украине, принимая у себя с почестями его представителей