https://ria.ru/20220524/navalnyy-1790314272.html

Возобновилось слушание жалоб на приговор Навальному

Возобновилось слушание жалоб на приговор Навальному - РИА Новости, 24.05.2022

Возобновилось слушание жалоб на приговор Навальному

Мосгорсуд после недельного перерыва возобновил рассмотрение жалоб на 9-летний приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду, передает... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:05

2022-05-24T10:05

2022-05-24T10:05

происшествия

игнат артеменко

москва

владимирская область

россия

фонд борьбы с коррупцией

ив роше

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мосгорсуд после недельного перерыва возобновил рассмотрение жалоб на 9-летний приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд 17 мая уже приступал к данному вопросу, однако слушание было отложено по просьбе Навального - он не успел ознакомиться с аудиопротоколом и получить свидание с родственниками.В то же время за прошедшее слушание суд перечислил материалы дела, а стороны обозначили свои позиции – обвинение просит признать приговор законным, защита – отменить и оправдать Навального.Сам обвиняемый участвует в заседании с помощью видеоконференцсвязи из колонии.Лефортовский районный суд Москвы, рассматривая дело на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает срок, приговорил его к девяти годам колонии строгого режима (гособвинение требовало 13 лет), штрафу в 1,2 миллиона рублей (столько и просил прокурор), а также к ограничению свободы на 1,5 года после выхода из заточения.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20220517/sud-1789016319.html

https://ria.ru/20220512/navalnyy-1788050332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игнат артеменко, москва, владимирская область, россия, фонд борьбы с коррупцией, ив роше