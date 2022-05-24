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Возобновилось слушание жалоб на приговор Навальному - РИА Новости, 24.05.2022
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Возобновилось слушание жалоб на приговор Навальному
Возобновилось слушание жалоб на приговор Навальному - РИА Новости, 24.05.2022
Возобновилось слушание жалоб на приговор Навальному
Мосгорсуд после недельного перерыва возобновил рассмотрение жалоб на 9-летний приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду, передает... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:05
2022-05-24T10:05
происшествия
игнат артеменко
москва
владимирская область
россия
фонд борьбы с коррупцией
ив роше
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мосгорсуд после недельного перерыва возобновил рассмотрение жалоб на 9-летний приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд 17 мая уже приступал к данному вопросу, однако слушание было отложено по просьбе Навального - он не успел ознакомиться с аудиопротоколом и получить свидание с родственниками.В то же время за прошедшее слушание суд перечислил материалы дела, а стороны обозначили свои позиции – обвинение просит признать приговор законным, защита – отменить и оправдать Навального.Сам обвиняемый участвует в заседании с помощью видеоконференцсвязи из колонии.Лефортовский районный суд Москвы, рассматривая дело на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает срок, приговорил его к девяти годам колонии строгого режима (гособвинение требовало 13 лет), штрафу в 1,2 миллиона рублей (столько и просил прокурор), а также к ограничению свободы на 1,5 года после выхода из заточения.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20220517/sud-1789016319.html
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происшествия, игнат артеменко, москва, владимирская область, россия, фонд борьбы с коррупцией, ив роше
10:05 24.05.2022
 
Возобновилось слушание жалоб на приговор Навальному

Мосгорсуд возобновил слушание жалоб на приговор Навальному

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании суда
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании суда - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании суда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мосгорсуд после недельного перерыва возобновил рассмотрение жалоб на 9-летний приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд 17 мая уже приступал к данному вопросу, однако слушание было отложено по просьбе Навального - он не успел ознакомиться с аудиопротоколом и получить свидание с родственниками.
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 13:35
Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор Навальному
В то же время за прошедшее слушание суд перечислил материалы дела, а стороны обозначили свои позиции – обвинение просит признать приговор законным, защита – отменить и оправдать Навального.
Сам обвиняемый участвует в заседании с помощью видеоконференцсвязи из колонии.
Лефортовский районный суд Москвы, рассматривая дело на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает срок, приговорил его к девяти годам колонии строгого режима (гособвинение требовало 13 лет), штрафу в 1,2 миллиона рублей (столько и просил прокурор), а также к ограничению свободы на 1,5 года после выхода из заточения.
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 09:44
Верховный суд отклонил жалобу Навального по делу о клевете на ветерана
 
ПроисшествияИгнат АртеменкоМоскваВладимирская областьРоссияФонд борьбы с коррупциейИв Роше
 
 
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