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В Госдуме призвали элиты Николаева и Одессы прогнать националистов - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/natsionalisty-1790301675.html
В Госдуме призвали элиты Николаева и Одессы прогнать националистов
В Госдуме призвали элиты Николаева и Одессы прогнать националистов - РИА Новости, 24.05.2022
В Госдуме призвали элиты Николаева и Одессы прогнать националистов
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал здравомыслящие элиты украинских Николаева и Одессы прогнать националистов из своих регионов. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:13
2022-05-24T08:13
специальная военная операция на украине
госдума рф
михаил шеремет
украина
одесса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал здравомыслящие элиты украинских Николаева и Одессы прогнать националистов из своих регионов."Освобождение всего юга Украины – это вопрос времени. Освобождение уже не за горами. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее люди смогут снова вернуться к мирной жизни и навсегда избавиться от украинского нацистского террора. Призываю здравомыслящие элиты этих регионов объединиться и прогнать фашистов, а российская армия им в этом поможет", - заявил Шеремет РИА Новости.Депутат призвал элиты украинских регионов, в том числе Харькова, Запорожья и Днепропетровска, не позволить украинским националистам превратить их территории в выжженную и безлюдную землю.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html
украина
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госдума рф, михаил шеремет, украина, одесса
08:13 24.05.2022
 
В Госдуме призвали элиты Николаева и Одессы прогнать националистов

Депутат Шеремет призвал элиты Николаева и Одессы прогнать националистов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал здравомыслящие элиты украинских Николаева и Одессы прогнать националистов из своих регионов.
"Освобождение всего юга Украины – это вопрос времени. Освобождение уже не за горами. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее люди смогут снова вернуться к мирной жизни и навсегда избавиться от украинского нацистского террора. Призываю здравомыслящие элиты этих регионов объединиться и прогнать фашистов, а российская армия им в этом поможет", - заявил Шеремет РИА Новости.
Депутат призвал элиты украинских регионов, в том числе Харькова, Запорожья и Днепропетровска, не позволить украинским националистам превратить их территории в выжженную и безлюдную землю.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий армии ДНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФМихаил ШереметУкраинаОдесса
 
 
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