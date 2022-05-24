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Запад вынуждает Киев воевать, заявил экс-боец нацбатальона "Донбасс"
Запад вынуждает Киев воевать, заявил экс-боец нацбатальона "Донбасс" - РИА Новости, 24.05.2022
Запад вынуждает Киев воевать, заявил экс-боец нацбатальона "Донбасс"
Поставками вооружения Запад вынуждает Киев воевать, заявил журналистам член нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец с позывным "Калина", сложивший оружие в ЛНР. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T23:13
2022-05-24T23:13
2022-05-24T23:13
в мире
киев
луганская народная республика
верховная рада украины
красный крест
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Поставками вооружения Запад вынуждает Киев воевать, заявил журналистам член нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец с позывным "Калина", сложивший оружие в ЛНР.Ранее Закопец, награжденный украинским орденом "За мужество" ІІІ степени и медалью "Защитнику Отчизны", выступавший на торжественном собрании в Верховной раде по случаю Дня Конституции, сложил оружие и сдался в плен в Луганской народной республике."У Киева нет выхода, чтоб остановиться воевать, его принуждают вооружением и деньгами. Если бы прекратили давать вооружение и конкретно начали работать над другими секторами: социальная защита, помощь людям, Красный Крест, ООН… Если бы работали в направлении мирном, это было бы первым шагом к прекращению войны, а когда накачивают вооружением… Какое может быть прекращение войны, если у тебя в руках автомат", - сказал Закопец.
https://ria.ru/20220524/oruzhie-1790372841.html
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, луганская народная республика, верховная рада украины, красный крест
Запад вынуждает Киев воевать, заявил экс-боец нацбатальона "Донбасс"
Экс-боец нацбатальона "Донбасс": Запад, поставляя оружие, вынуждает Киев воевать