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Запад вынуждает Киев воевать, заявил экс-боец нацбатальона "Донбасс" - РИА Новости, 24.05.2022
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Запад вынуждает Киев воевать, заявил экс-боец нацбатальона "Донбасс"
Запад вынуждает Киев воевать, заявил экс-боец нацбатальона "Донбасс" - РИА Новости, 24.05.2022
Запад вынуждает Киев воевать, заявил экс-боец нацбатальона "Донбасс"
Поставками вооружения Запад вынуждает Киев воевать, заявил журналистам член нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец с позывным "Калина", сложивший оружие в ЛНР. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T23:13
2022-05-24T23:13
в мире
киев
луганская народная республика
верховная рада украины
красный крест
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Поставками вооружения Запад вынуждает Киев воевать, заявил журналистам член нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец с позывным "Калина", сложивший оружие в ЛНР.Ранее Закопец, награжденный украинским орденом "За мужество" ІІІ степени и медалью "Защитнику Отчизны", выступавший на торжественном собрании в Верховной раде по случаю Дня Конституции, сложил оружие и сдался в плен в Луганской народной республике."У Киева нет выхода, чтоб остановиться воевать, его принуждают вооружением и деньгами. Если бы прекратили давать вооружение и конкретно начали работать над другими секторами: социальная защита, помощь людям, Красный Крест, ООН… Если бы работали в направлении мирном, это было бы первым шагом к прекращению войны, а когда накачивают вооружением… Какое может быть прекращение войны, если у тебя в руках автомат", - сказал Закопец.
https://ria.ru/20220524/oruzhie-1790372841.html
киев
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в мире, киев, луганская народная республика, верховная рада украины, красный крест
23:13 24.05.2022
 
Запад вынуждает Киев воевать, заявил экс-боец нацбатальона "Донбасс"

Экс-боец нацбатальона "Донбасс": Запад, поставляя оружие, вынуждает Киев воевать

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Поставками вооружения Запад вынуждает Киев воевать, заявил журналистам член нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец с позывным "Калина", сложивший оружие в ЛНР.
Ранее Закопец, награжденный украинским орденом "За мужество" ІІІ степени и медалью "Защитнику Отчизны", выступавший на торжественном собрании в Верховной раде по случаю Дня Конституции, сложил оружие и сдался в плен в Луганской народной республике.
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Киева нет выхода, чтоб остановиться воевать, его принуждают вооружением и деньгами. Если бы прекратили давать вооружение и конкретно начали работать над другими секторами: социальная защита, помощь людям, Красный Крест, ООН… Если бы работали в направлении мирном, это было бы первым шагом к прекращению войны, а когда накачивают вооружением… Какое может быть прекращение войны, если у тебя в руках автомат", - сказал Закопец.
 
В миреКиевЛуганская Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныКрасный Крест
 
 
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