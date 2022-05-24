https://ria.ru/20220524/nato-1790371015.html

Запад проигнорировал предложения о нерасширении НАТО, заявил Шойгу

Запад проигнорировал предложения о нерасширении НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022

Запад проигнорировал предложения о нерасширении НАТО, заявил Шойгу

Ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности существенно ухудшилась: Запад проигнорировал предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:02

2022-05-24T13:02

2022-05-24T13:08

в мире

нато

сергей шойгу

россия

одкб

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности существенно ухудшилась: Запад проигнорировал предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток и неразмещении ударных вооружений вблизи российской территории, и делал все с точностью до наоборот, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Существенно ухудшилась ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Несмотря на усилия России, Запад не принял во внимание предложения об урегулировании ключевых для нашей безопасности вопросов - нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российской территории. Все делалось с точностью до наоборот", - сказал Шойгу во вторник на прошедшем по видеосвязи заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности."По периметру границ ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряжённости. В этих условиях требуется чёткая координация и непрерывное совершенствование входящих в систему коллективной безопасности сил и средств, механизмов принятия решений и реагирования на кризисные ситуации. Мы решительно настроены и далее развивать сотрудничество в рамках Организации по всем основным направлениям", - сказал министр.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нато, сергей шойгу, россия, одкб