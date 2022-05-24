13:02 24.05.2022 (обновлено: 13:08 24.05.2022)
Запад проигнорировал предложения о нерасширении НАТО, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу заявил, что Запад проигнорировал предложения о нерасширении НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности существенно ухудшилась: Запад проигнорировал предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток и неразмещении ударных вооружений вблизи российской территории, и делал все с точностью до наоборот, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Существенно ухудшилась ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Несмотря на усилия России, Запад не принял во внимание предложения об урегулировании ключевых для нашей безопасности вопросов - нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российской территории. Все делалось с точностью до наоборот", - сказал Шойгу во вторник на прошедшем по видеосвязи заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.
"По периметру границ ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряжённости. В этих условиях требуется чёткая координация и непрерывное совершенствование входящих в систему коллективной безопасности сил и средств, механизмов принятия решений и реагирования на кризисные ситуации. Мы решительно настроены и далее развивать сотрудничество в рамках Организации по всем основным направлениям", - сказал министр.