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Экс-премьер Финляндии призвал НАТО принять во внимание опасения Турции - РИА Новости, 24.05.2022
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Экс-премьер Финляндии призвал НАТО принять во внимание опасения Турции
Экс-премьер Финляндии призвал НАТО принять во внимание опасения Турции - РИА Новости, 24.05.2022
Экс-премьер Финляндии призвал НАТО принять во внимание опасения Турции
Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Финляндии Александр Стубб заявил, что НАТО следует принять во внимание опасения Турции по членству Финляндии и Швеции в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:59
2022-05-24T12:59
в мире
йенс столтенберг
владимир путин
финляндия
турция
швеция
рабочая партия курдистана
нато
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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Финляндии Александр Стубб заявил, что НАТО следует принять во внимание опасения Турции по членству Финляндии и Швеции в альянсе.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Необходимо принимать во внимание опасения Турции по поводу безопасности. Насколько я понимаю, одно из них связано с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), а другое — с эмбарго на поставки оружия. Сейчас, по моему опыту, эти проблемы могут быть решены, но необходимо принять меры для их решения", - приводит его слова газета Star.Напомнив, что Финляндия поддерживает процесс членства Турции в Европейском союзе, Стубб сказал, что отношения между Турцией и Финляндией "всегда были очень хорошими".В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html
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в мире, йенс столтенберг, владимир путин, финляндия, турция, швеция, рабочая партия курдистана, нато
12:59 24.05.2022
 
Экс-премьер Финляндии призвал НАТО принять во внимание опасения Турции

Экс-премьер Финляндии Стубб призвал НАТО принять во внимание опасения Турции

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Финляндии Александр Стубб заявил, что НАТО следует принять во внимание опасения Турции по членству Финляндии и Швеции в альянсе.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Неожиданный протест. Кто в НАТО оказался не рад финнам и шведам
"Необходимо принимать во внимание опасения Турции по поводу безопасности. Насколько я понимаю, одно из них связано с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), а другое — с эмбарго на поставки оружия. Сейчас, по моему опыту, эти проблемы могут быть решены, но необходимо принять меры для их решения", - приводит его слова газета Star.
Напомнив, что Финляндия поддерживает процесс членства Турции в Европейском союзе, Стубб сказал, что отношения между Турцией и Финляндией "всегда были очень хорошими".
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
11:29
В Турции предрекли парадоксальный крах НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергВладимир ПутинФинляндияТурцияШвецияРабочая партия КурдистанаНАТО
 
 
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