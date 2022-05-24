https://ria.ru/20220524/nato-1790369500.html

Экс-премьер Финляндии призвал НАТО принять во внимание опасения Турции

Экс-премьер Финляндии призвал НАТО принять во внимание опасения Турции - РИА Новости, 24.05.2022

Экс-премьер Финляндии призвал НАТО принять во внимание опасения Турции

Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Финляндии Александр Стубб заявил, что НАТО следует принять во внимание опасения Турции по членству Финляндии и Швеции в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:59

2022-05-24T12:59

2022-05-24T12:59

в мире

йенс столтенберг

владимир путин

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швеция

рабочая партия курдистана

нато

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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Финляндии Александр Стубб заявил, что НАТО следует принять во внимание опасения Турции по членству Финляндии и Швеции в альянсе.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Необходимо принимать во внимание опасения Турции по поводу безопасности. Насколько я понимаю, одно из них связано с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), а другое — с эмбарго на поставки оружия. Сейчас, по моему опыту, эти проблемы могут быть решены, но необходимо принять меры для их решения", - приводит его слова газета Star.Напомнив, что Финляндия поддерживает процесс членства Турции в Европейском союзе, Стубб сказал, что отношения между Турцией и Финляндией "всегда были очень хорошими".В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html

https://ria.ru/20220524/nato-1790338588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, йенс столтенберг, владимир путин, финляндия, турция, швеция, рабочая партия курдистана, нато