Экс-премьер Финляндии призвал НАТО принять во внимание опасения Турции
Экс-премьер Финляндии Стубб призвал НАТО принять во внимание опасения Турции
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Финляндии Александр Стубб заявил, что НАТО следует принять во внимание опасения Турции по членству Финляндии и Швеции в альянсе.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Необходимо принимать во внимание опасения Турции по поводу безопасности. Насколько я понимаю, одно из них связано с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), а другое — с эмбарго на поставки оружия. Сейчас, по моему опыту, эти проблемы могут быть решены, но необходимо принять меры для их решения", - приводит его слова газета Star.
Напомнив, что Финляндия поддерживает процесс членства Турции в Европейском союзе, Стубб сказал, что отношения между Турцией и Финляндией "всегда были очень хорошими".
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.